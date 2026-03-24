Nach seiner Gründung im Dezember 2025 ist der neue Verband e-Mobility Deutschland e.V. nun offiziell an die Öffentlichkeit getreten. Als Allianz führender Ladesäulenbetreiber und Hardware-Hersteller will der Verband die Interessen der Branche vertreten - mit einer politischen Agenda. Kurzer Rückblick: Kurz vor Weihnachten 2025 haben ABB E-mobility, Alpitronic, Aral Pulse (BP Europa), Electra, Engie Vianeo, Fastned, Ionity und Shell den Verein e-Mobility ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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