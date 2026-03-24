Drägerwerk setzte im abgelaufenen Jahr seinen Wachstumskurs fort und will seinen Aktionären erneut eine höhere Dividende zahlen. Treiber war vor allem die Medizintechnik mit hoher Nachfrage nach Anästhesie- und Beatmungsgeräten sowie Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien. Aber auch das Verteidigungsgeschäft gewinnt zunehmend an Bedeutung.2025 erzielte Drägerwerk mit knapp 3,5 Milliarden Euro den höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte. Das entspricht einem Plus von 3,3 Prozent, währungsbereinigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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