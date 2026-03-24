© Foto: Seung-il Ryu - NurPhotoSK Hynix prüft einen Börsengang in den USA, um Milliarden für KI-Speicherchips einzusammeln. Was hinter dem Plan des Nvidia-Zulieferers steckt.SK Hynix erwägt laut Korea Economic Daily durch einen möglichen Börsengang in den USA 10 bis 15 Billionen Won (10,03 Milliarden US-Dollar) einzunehmen, um die Produktionskapazitäten für fortschrittliche Speicherchips auszubauen. Ein Börsengang hätte für den Nvidia-Zulieferer den Vorteil, dass er Zugang zu einem breiteren Kapitalpool erhalten würde. Zudem könnte der Börsengang dazu beitragen, die Bewertungslücke im Vergleich zu globalen Konkurrenten wie Micron zu verringern, wie es in dem Bericht hieß. Wie Reuters schreibt, plant SK Hynix außerdem die …Den vollständigen Artikel lesen
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