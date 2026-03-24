Geopolitik, Fed und Inflation wirken aktuell gleichzeitig auf die Märkte ein. Öl reagiert auf die Lage im Nahen Osten, die US-Indizes zeigen sich zuletzt schwächer und die Nachrichten rund um den US-Iran-Konflikt sorgen immer wieder für Bewegung. Auffällig dabei: Bitcoin und viele Altcoins halten sich vergleichsweise stabil, laufen zwar mit den Märkten, zeigen aber keine größere Schwäche. Genau das macht die aktuelle Phase so interessant: Zeigt Krypto hier relative Stärke gegenüber den klassischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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