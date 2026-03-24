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Together We Build: Rentschler Biopharma blickt auf erfolgreiches Wachstum und positive Standortentwicklung in Milford seit der US-Expansion



24.03.2026 / 14:00 CET/CEST

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Together We Build: Rentschler Biopharma blickt auf erfolgreiches Wachstum und positive Standortentwicklung in Milford seit der US-Expansion Veranstaltung am Standort Milford, Massachusetts, würdigt Erfolge, starke Leistung und wachsenden Kundenstamm seit Abschluss der umfangreichen US-Expansion

US-Standort als Eckpfeiler der Unternehmensstrategie etabliert, der zuverlässige, maßgeschneiderte CDMO-Lösungen von der frühen Entwicklung bis zur kommerziellen Versorgung direkt an die Kunden liefert Laupheim (Deutschland), Milford, MA (USA), 24. März 2026 - Rentschler Biopharma SE, ein weltweit führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, feierte diese Woche die kontinuierliche Weiterentwicklung und die erheblichen Fortschritte seines US-Standorts in Milford, Massachusetts. Seit 2019 hat das Unternehmen seinen Produktionsstandort konsequent in eine hochmoderne, auf die Herstellung verschiedener Produkte spezialisierte Anlage weiterentwickelt. Die neueste Produktionslinie ist vollständig in Betrieb und markiert die größte Expansion in der mehr als 150-jährigen Geschichte von Rentschler Biopharma, während zugleich immer mehr Kundenprojekte erfolgreich aufgenommen und umgesetzt werden. Die Feierlichkeit stand unter dem Motto "Together We Build" - ganz im Sinne der gemeinsamen Verantwortung für die Zukunft des Gesundheitswesens - und würdigte die bisherigen Erfolge des Standorts sowie dessen Bedeutung innerhalb des globalen Netzwerks von Rentschler Biopharma. Auf dem Programm standen unter anderem Vorträge des Aufsichtsrats und der Unternehmensleitung, darunter von Prof. Dr. Nikolaus Rentschler und Mitgliedern des Executive Committees. Der Abgeordnete des Bundesstaates Massachusetts, Brian W. Murray, überreichte Rentschler Biopharma eine Urkunde, in der die Verdienste des Unternehmens um das Biotechnologie-Ökosystem der Region gewürdigt wurden. "Der Erfolg von Rentschler Biopharma und seine Entwicklung in Milford hin zu einem hochmodernen Produktionsstandort mit vielfältigem Technologieangebot und einer signifikant erweiterten Reinraumfläche sind geradezu bemerkenswert", sagte der Abgeordnete Brian W. Murray. "Dies hat im Großraum Milford erhebliche wirtschaftliche Impulse gesetzt, Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen und ein verantwortungsbewusstes Unternehmen mit zunehmend tiefen regionalen Wurzeln etabliert, die auch künftig der Gemeinschaft zugute-kommen werden." Prof. Dr. Uwe Bücheler, Interim-CEO, erklärte: "Bei Rentschler Biopharma haben wir uns dem Ziel verschrieben, Medizin voranzutreiben, um Leben zu schützen. Gemeinsam. Unser Motto 'Together We Build' steht dafür, dass wir unsere Kunden in jeder Phase der Entwicklung ihrer Moleküle zuverlässig begleiten. Mit unserer Präsenz in den USA kombinieren wir tiefgreifende technische Expertise, eine starke Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung hochquali-tativer Services und den langfristigen Erfolg des Familienunternehmens. Die Fortschritte, die wir heute in Milford feiern, sind das Ergebnis jahrelanger gezielter Investitionen und des Engagements eines außergewöhnlichen Teams. Dieser Standort ist ein wichtiger Teil unseres globalen Netzwerks und ermöglicht eine nahtlose Kontinuität von frühen Entwicklungsphasen bis zur kommerziellen Versorgung. Auf diesem soliden Fundament bauen wir gemeinsam mit unseren Kunden und Mitarbeitenden weiter auf - mit dem Ziel, Patienten mit den innovativen Therapien zu versorgen, die sie dringend benötigen." Tom Roberts, Präsident von Rentschler Biopharma Inc. und General Manager USA, fügte hinzu: "Unser Standort in Milford ist in eine neue Phase des Wachstums eingetreten. Wir nehmen verschiedene Kundenprogramme auf, treiben Projekte in der späten Entwick-lungsphase voran und unterstützen Partner aus aller Welt, die uns ihre wichtigsten Moleküle anvertrauen. Was uns auszeichnet, ist unsere praxisnahe wissenschaftliche Expertise und die enge Zusammenarbeit unserer Teams mit unseren Kunden, durch die wir individuelle Lösungen entwickeln und die Programme zügig und zuverlässig vorantreiben. Ich bin unserem gesamten Team für sein Engagement und seine harte Arbeit dankbar, die es uns ermöglicht, gemeinsam mit unseren Kunden innovative Ideen für lebensrettende Biopharmazeutika zu realisieren und einen schnellen Marktzugang für neue Therapien zu ermöglichen." Die neueste Produktionslinie am Standort Milford, Massachusetts, stellt die größte Expansion in der über 150-jährigen Geschichte von Rentschler Biopharma dar. Sie unterstreicht die Bedeutung der USA als Eckpfeiler der Unternehmensstrategie und bringt innovative Ideen und Entwicklungsstärke näher zu den US-Kunden. Die Produktionslinie wurde im Jahr 2024 vollständig in Betrieb genommen. Damit wurde der bestehende Standort in Milford um eine 2.050 Quadratmeter große Reinraumfläche und vier Single-Use Bioreaktoren mit jeweils 2.000 Litern Volumen erweitert. Die globale cGMP-Kapazität des Unternehmens hat sich damit erheblich erweitert. Der Standort deckt ein breites Spektrum an Biotherapeutika über verschiedene Indikationen hinweg ab, darunter Onkologie, Hämatologie, Muskel-Skelett-Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krankheiten im Zusammenhang mit Organversagen. In den letzten zwei Jahren wurden sieben neue Produkte erfolgreich am Standort eingeführt, darunter auch Programme nach oder in der PPQ (Process Performance Qualification). Über Rentschler Biopharma SE Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika einschließlich neuartiger Therapien sowie damit verbundene Beratungsleistungen, Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanage-mentsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen mit rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland und dem Standort in Milford, MA, USA. Im Jahr 2024 schloss sich das Unternehmen dem Global Compact der Vereinten Nationen an und unterstreicht damit sein Engagement für Nachhaltigkeit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com . Folgen Sie Rentschler Biopharma auf LinkedIn . Kontakt:

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