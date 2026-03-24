Während die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 eine deutliche Verschlechterung im vierten Quartal zeigten, mit begrenzter Sichtbarkeit auf die Ursachen, was Bedenken hinsichtlich der Ausführung und der Auftragszeitpunkte aufwarf, hat das Unternehmen gleichzeitig ein vollständig zugesagtes Refinanzierungspaket im Zusammenhang mit einer strategischen Solarpartnerschaft mit einem führenden nicht-asiatischen Akteur gesichert. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird das Unternehmen seine Unternehmensanleihe über EUR 12m Euro vorzeitig zurückzahlen, wobei etwa EUR ~27m zur Refinanzierung der Anleihe sowie anderer Verbindlichkeiten eingesetzt werden, was die wesentlichen kurzfristigen Finanzierungslasten beseitigt und die Stabilität der Bilanz erheblich stärkt. Dies verschiebt die Story effektiv von Überleben hin zu Erholung. Obwohl die Unsicherheit über die zugrunde liegende Geschäftsdynamik und die Aussichten für das Geschäftsjahr 2026 kurzfristig auf die Stimmung drücken könnte, erwarten wir, dass die neue Partnerschaft ab 2026 erhebliche Umsatzbeiträge liefern wird. Wir betrachten die strategische Validierung und die finanzielle Risikominderung als wichtiger für den Aktienfall und unterstützen eine weiterhin spekulative Kaufempfehlung, trotz eines moderat niedrigeren Kursziels von EUR 4,20 . Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/singulus-technologies-ag





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