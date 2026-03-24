Goldproduzent übernimmt Millionen-Unzen Projekt in den USA

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Heliostar kündigt den Erwerb des Goldstrike-Projekts in Utah an und treibt damit seine Expansion in den USA voran. Das Unternehmen teilt mit, es habe eine verbindliche Vereinbarung zum vollständigen Erwerb unterzeichnet und wolle damit seine internationale Projektbasis deutlich erweitern.

Heliostar kündigt den Erwerb des Goldstrike-Projekts in Utah an und treibt damit seine Expansion in den USA voran. Das Unternehmen teilt mit, es habe eine verbindliche Vereinbarung zum vollständigen Erwerb unterzeichnet und wolle damit seine internationale Projektbasis deutlich erweitern.

Übernahme strukturiert über mehrere Gesellschaften

Heliostar übernimmt das Goldstrike-Projekt über eine Tochtergesellschaft und erhält damit die vollständige Kontrolle über das Projekt. Die genaue Struktur läuft über mehrere Firmen, dient aber vor allem dazu, den Kauf rechtlich sauber abzuwickeln. Für das Unternehmen bedeutet das: Alle Rechte am Projekt gehen an Heliostar Metals über. Der Kaufpreis belaufe sich auf insgesamt 72,5 Mio. US-Dollar und werde in mehreren Tranchen gezahlt. Das Unternehmen erklärt, zunächst würden 10 Mio. US-Dollar in bar sowie 2,5 Millionen US-Dollar in Heliostar Metals Aktien ausgegeben. Weitere Zahlungen seien über Zeiträume von bis zu fünf Jahren vorgesehen und an bestimmte Meilensteine gekoppelt. Dazu zählten Infrastrukturfortschritte sowie der Abschluss einer Feasibility Study, also einer wirtschaftlichen Machbarkeitsprüfung. CEO Charles Funk erklärte, Goldstrike stelle eine attraktive Gelegenheit dar, ein Goldvorkommen mit etwa einer Million Unzen zu günstigen Konditionen zu sichern. Gleichzeitig erweitere das Unternehmen damit seine Präsenz in einer bedeutenden Bergbauregion.

Großes Projektgebiet mit einheitlicher Struktur

Das Goldstrike-Projekt liege laut Unternehmensangaben rund 50 Kilometer nordwestlich von St. George im Bundesstaat Utah und umfasse eine Fläche von 5.173 Hektar. Das Gebiet bestehe aus privat gesicherten Bergbaurechten sowie staatlichen Nutzungsrechten und ergänzenden Pachtflächen. Diese Kombination ermögliche eine zusammenhängende Projektentwicklung. Heliostar kündigt an, weitere technische Details erst zu veröffentlichen, sobald entsprechende Auswertungen abgeschlossen seien.

Ressource und Gehalte

Das Unternehmen übernimmt mit dem Projekt eine bestehende Ressource und sichert sich damit einen historischen Produktionsstandort mit vorhandener Infrastruktur.



-975.000 Unzen Gold in der Kategorie Indicated mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 0,46 Gramm pro Tonne.



-90.000 Unzen Gold in der Kategorie Inferred mit 0,31 Gramm pro Tonne.



Die Kategorie Indicated bedeute, dass die Datenlage eine verlässliche Einschätzung ermögliche. Inferred weise hingegen auf eine geringere Sicherheit hin, weshalb weitere Bohrungen erforderlich seien. Das Management erklärte, der vergleichsweise niedrige Goldgehalt deute auf ein großvolumiges Vorkommen hin, bei dem große Gesteinsmengen verarbeitet werden müssten.