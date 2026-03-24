Die Renk-Aktie steht nach einer starken Rally zuletzt unter Druck und hat deutlich korrigiert. Dabei rückt nun eine wichtige Kursregion in den Fokus. Wie die aktuelle Lage einzuordnen ist und worauf Anleger jetzt achten sollten. Fundament stark - Rekordzahlen bestätigen Trend Fundamental zeigt sich Renk weiterhin in einer sehr starken Verfassung. Für das Geschäftsjahr 2025 konnte das Unternehmen neue Höchstwerte erreichen und seine Prognosen weitgehend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de