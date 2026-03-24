Seit unseres Kauftipps im Oktober hat die Aktie von Exxon Mobil über 50% an Wert zugelegt. Die geopolitische Lage könnte die Gewinnentwicklung des Öl-Konzerns im laufenden Quartal deutlich stärker antreiben als bislang erwartet. Doch mit einer potenziellen Entspannung im Iran-Konflikt droht ein Kursrückschlag. Exxon Mobil gehört zu den weltweit führenden Energieunternehmen mit klarem Schwerpunkt auf dem Upstream-Geschäft, also der Förderung von Öl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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