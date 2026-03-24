Eigentlich sollte man meinen, dass der Iran-Krieg dem Drohnenabwehrspezialisten Electro Optic-Systems eine Menge Aufwind verschafft. Aber seit dem Allzeithoch vor einer Woche ist die EOS-Aktie um -20% eingebrochen und auch am Dienstagvormittag setzt sich der Kurseinbruch mit einem Minus von über -8% fort. Was steckt hinter dem Sinkflug des australischen Rüstungstechnologieunternehmens und sollten Anleger jetzt zugreifen? Massive Insider-Verkäufe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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