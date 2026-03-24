© Foto: Nic Coury - APWährend die Straße von Hormus blockiert bleibt, warnen Experten vor einem unterschätzten Engpass. Gleichzeitig prüfen VAE und Saudi-Arabien den Kriegseintritt - der nächste Preisschock könnte näher sein als gedacht.Die Lage am Ölmarkt spitzt sich dramatisch zu: Laut einem Bericht des Wall Street Journal erwägen Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) einen Kriegseintritt gegen den Iran - da ihre Volkswirtschaften durch die andauernden Angriffe und die faktische Sperrung der Straße von Hormus zunehmend unter Druck geraten. Konkrete Schritte hat noch keines der beiden Länder unternommen, doch der Druck wächst, während Teheran weiterhin die Energieinfrastruktur der Region …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE