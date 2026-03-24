Das Immobilienportal ImmoScout24 hat den Mietmarkt in 118 B-, C- und D-Städten hierzulande unter die Lupe genommen. Die Analyse zeigt, in welchen regionalen Zentren die Nachfrage nach Mietwohnungen zu Jahresbeginn besonders zugelegt hat. Das Interesse an Mietwohnungen hat sich zu Jahresbeginn in vielen regionalen Zentren deutlich erhöht. Laut einer aktuellen Auswertung von ImmoScout24 hat die Nachfrage in den B-, C- und D-Städten im Schnitt um 23% zugenommen. Die Analyse zeigt, dass der Nachfrageanstieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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