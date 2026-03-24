Deutschlands öffentliche Diskurse klingen häufig monokausal und wenig komplex. Ganz gleich, welche gesellschaftlichen Konflikte, administrativen Schwierigkeiten und wirtschaftlichen Fragestellungen diskutiert werden: Für die Mehrheit der Deutschen ist der Staat nicht Ursache zahlreicher Probleme, sondern die letztgültige Lösung. Eine Mehrheit der Deutschen geht den etatistisch argumentierenden Schlangenölverkäufern des großen Parteienkartells jenseits der Brandmauer regelmäßig auf den D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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