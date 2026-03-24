Eine Analyse des Batteriezustands von rund 50.000 E-Autos und Plug-in-Hybriden durch TÜV Nord und das Car-Tech-Unternehmen Carly zeigt, dass die State-of-Health-Werte (SoH) der meisten Fahrzeugbatterien besser sind als erwartet. Jedoch nimmt die Degradation der Traktionsbatterie nach knapp 100.000 km Laufleistung stark zu. Die Traktionsbatterien von E-Autos sind deutlich langlebiger als bislang angenommen. Davon sind TÜV Nord und das Münchner Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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