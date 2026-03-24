© Foto: adobe.stock.comMan muss schon historische Vergleiche bemühen, um die jüngsten Entwicklungen bei Gold einzuordnen. Der freie Fall des Goldpreises scheint indes zunächst gestoppt zu sein. Wie groß sind die Chancen auf eine Trendwende?Aktuelle Goldpreisentwicklung - Trump "rettet" Gold vor dem Debakel Noch im frühen Montagshandel sah es nach einem weiteren Preisbeben bei Gold aus. Trumps "Wochenend-Ultimatum" an den Iran löste eine weitere Liquidationswelle an den Finanzmärkten aus. Überspitzt formuliert, wurde zu Wochenbeginn alles zu Geld gemacht, was ging - vor allem Positionen, die noch im Gewinn standen. Und hinter dem Goldpreis liegt nun einmal eine beeindruckende Rallye… Doch die Sorgen und Ängste der …Den vollständigen Artikel lesen
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