Neue Plattformfunktionen, die auf der RSAC 2026 vorgestellt wurden, umfassen die Bereiche Sicherheitsoperationen, Risikomanagement und Endpunktmanagement gestützt auf KI und Echtzeit-Informationen

Tanium, ein führender Anbieter im Bereich Autonomous IT, gab heute auf einer der weltweit größten und einflussreichsten Cybersicherheitskonferenzen bedeutende Fortschritte bekannt, die den Weg hin zu autonomen Betriebsabläufen und Sicherheit beschleunigen.

"Tanium macht autonome IT zur Realität und das in einer Zeit, in der IT- und Sicherheitsteams mit mehr Geräten, Bedrohungen, Schwachstellen und Signalen konfrontiert sind, als sie manuell bewältigen können", so Gabe Knuth, Principal Analyst für End-User-Computing and User Protection bei Omdia. "Der Bericht The Growing Role of AI in Endpoint Management von Omdia (Enterprise Strategies Group) zeigt, dass die Hälfte der Unternehmen bereits autonomes Endpunktmanagement einsetzt oder in Pilotprojekten testet, während fast alle übrigen Unternehmen dies planen. Was Tanium leistet, nämlich die Zusammenführung von Sicherheitsoperationen, Risikomanagement und Endpunktmanagement auf einer einzigen Plattform, verschafft diesen autonomen Funktionen den Kontext, den sie benötigen, um zu funktionieren."

Die auf der RSAC vorgestellten Innovationen der Tanium Autonomous IT Platform tragen dem Bedarf an KI Rechnung, um den IT-Betrieb und die IT-Sicherheit zu vereinheitlichen und zu beschleunigen:

Förderung von KI im Sicherheitsbetrieb:

Tanium Guardian-Spotlight: KI-Tools: Tanium Guardian stärkt die KI-Governance, indem es in Echtzeit Transparenz über die in der Endpunktumgebung eingesetzten KI-Tools schafft. Es identifiziert KI-Tools, lokale LLMs, MCP-Server und KI-Modelldateien auf Windows-, macOS- und Linux-Endpunkten und macht gleichzeitig Risikoindikatoren wie potenziell falsch konfigurierte MCP-Server sichtbar. Über Benachrichtigungen von Tanium Guardian können Kunden sofort zu einem speziellen Dashboard mit den betroffenen Endpunkten wechseln, um eine schnelle Untersuchung und Prüfung durchzuführen.

Tanium Guardian stärkt die KI-Governance, indem es in Echtzeit Transparenz über die in der Endpunktumgebung eingesetzten KI-Tools schafft. Es identifiziert KI-Tools, lokale LLMs, MCP-Server und KI-Modelldateien auf Windows-, macOS- und Linux-Endpunkten und macht gleichzeitig Risikoindikatoren wie potenziell falsch konfigurierte MCP-Server sichtbar. Über Benachrichtigungen von Tanium Guardian können Kunden sofort zu einem speziellen Dashboard mit den betroffenen Endpunkten wechseln, um eine schnelle Untersuchung und Prüfung durchzuführen. Tanium AI: Enrichment und Analysis: Tanium AI wird um zwei neue Kompetenzbereiche erweitert "Enrichment" und "Analysis" -, die ein tieferes Verständnis und umsetzbare Erkenntnisse über die Tanium-Plattform ermöglichen. Diese Funktionen sind nun in Tanium Security Operations verfügbar und wandeln Warnmeldungen und Datensätze in klare, umsetzbare Informationen um. Die Tanium AI Enrichment-Funktion ergänzt Rohdaten von Endgeräten durch umfassende Kontextinformationen aus der autonomen IT-Plattform von Tanium sowie aus vertrauenswürdigen externen Quellen, während die Analysis-Funktion komplexe Informationen zu prägnanten Erkenntnissen, wesentlichen Auswirkungen und empfohlenen Maßnahmen aufbereitet. Gemeinsam ermöglichen Tanium AI Enrichment und die Analysis-Funktion den Teams, die Kompetenzen ihrer Sicherheitsanalysten zu erweitern, die Entscheidungsgeschwindigkeit zu erhöhen und die Behebung von Sicherheitslücken zu beschleunigen so lassen sich Erkenntnisse sicher in Maßnahmen umsetzen.

Ausbau des Risikomanagements:

Geschlossene Lösung zur Behebung von Sicherheitslücken von Tanium: Tanium Exposure Management startet nun Workflows für Betriebssystem- und Software-Patches direkt über die Oberfläche für Risikoanalyse und Priorisierung, indem es nicht geplante Abhilfemaßnahmen anzeigt, die nach den von ihnen behobenen Risiken priorisiert sind. Durch die Vorab-Erfassung von Software-Updates und den Abgleich mit den aktuellen Update-Pipelines beschleunigt die Autonomous IT Platform von Tanium die Entscheidungsfindung zwischen Sicherheits- und IT-Teams. Auf der Grundlage von Echtzeit-Informationen vereint Tanium Autonomous IT die Erkennung, Priorisierung und Behebung von Sicherheitslücken an einem Ort, um sowohl die betriebliche als auch die Sicherheitsresilienz zu stärken.

Ausbau des Endpoint Managements

Tanium Endpoint Management für Operational Technology (OT): Durch die Ausweitung der Endpunktmanagement-Funktionen von Tanium auf OT-Umgebungen werden Echtzeit-Informationen und die Erkennung von Schwachstellen für Ressourcen bereitgestellt, die bislang isoliert betrieben wurden. Durch die Integration von OT-Systemen wie Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMIs), speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) und SCADA-Systemen (Supervisory Control and Data Acquisition) in die autonome IT-Plattform bietet Tanium einen einheitlichen Überblick über IT- und industrielle Abläufe. Diese Konvergenz stärkt sowohl die operative Widerstandsfähigkeit als auch die Sicherheit und gewährleistet, dass kritische Infrastrukturen von derselben Geschwindigkeit, denselben Einblicken und derselben Anpassungsfähigkeit profitieren, die moderne IT-Umgebungen auszeichnen.

Durch die Ausweitung der Endpunktmanagement-Funktionen von Tanium auf OT-Umgebungen werden Echtzeit-Informationen und die Erkennung von Schwachstellen für Ressourcen bereitgestellt, die bislang isoliert betrieben wurden. Durch die Integration von OT-Systemen wie Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMIs), speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) und SCADA-Systemen (Supervisory Control and Data Acquisition) in die autonome IT-Plattform bietet Tanium einen einheitlichen Überblick über IT- und industrielle Abläufe. Diese Konvergenz stärkt sowohl die operative Widerstandsfähigkeit als auch die Sicherheit und gewährleistet, dass kritische Infrastrukturen von derselben Geschwindigkeit, denselben Einblicken und derselben Anpassungsfähigkeit profitieren, die moderne IT-Umgebungen auszeichnen. Tanium AI Agent für ServiceNow: Dieser Tanium-Agent ist direkt in ServiceNow Now Assist integriert und automatisiert den Workflow bei IT-Vorfällen, um Endpunktdaten in Echtzeit zu untersuchen und zu analysieren. Bei der Erfassung eines Vorfalls unterbreitet er dem Helpdesk-Mitarbeiter anschließend Vorschläge für Abhilfemaßnahmen. Über eine einzige Chat-Oberfläche können Administratoren präzise Antworten erhalten und empfohlene Maßnahmen durchführen, wie beispielsweise das Neustarten eines Geräts oder die Deinstallation von Software, wodurch zeitaufwändige Untersuchungen entfallen.

"Auf der RSAC erweitert Tanium die Möglichkeiten, die KI für Sicherheitsteams bietet indem Echtzeit-Endpunktdaten zügig und in großem Umfang in kontrollierte, umsetzbare Ergebnisse umgewandelt werden. Wir arbeiten intensiv an weiteren Fortschritten bei der Zusammenführung von Kontextinformationen, der Hervorhebung der wichtigsten Aspekte und der Unterstützung von Unternehmen dabei, den Behebungszyklus angesichts der wachsenden Anzahl und Komplexität von Schwachstellen und Bedrohungen zu schließen", sagte Harman Kaur, Senior Vice President for Technology Strategy and AI bei Tanium.

Vereinbaren Sie eine Demo, um zu erfahren, wie Sie mit einer einzigen, einheitlichen Plattform für IT und Sicherheit gestützt auf KI und Echtzeit-Analysen Ihre Entscheidungsfindung beschleunigen, Ihre Widerstandsfähigkeit stärken und Kosten einsparen können.

Über Tanium

Tanium ist das Unternehmen für autonome IT. Angetrieben von KI und Echtzeit-Endpunkt-Intelligenz ermöglicht Tanium Autonomous IT den IT- und Sicherheitsteams, ihre Unternehmen unaufhaltsam zu machen.

Das Unternehmen wird im ersten 2026 Gartner Magic Quadrant for Endpoint Management Tools als Leader gelistet, ebenso wie im IDC MarketScape: Worldwide Client Endpoint Management Software for Windows Device Management 2025-2026 Vendor Assessment.

Viele der weltweit führenden Unternehmen vertrauen auf die einheitliche Plattform von Tanium für Endpunktmanagement und -sicherheit, um schneller innovativ zu sein, widerstandsfähig zu bleiben und ihr Geschäft zuverlässig und in großem Maßstab voranzutreiben.

Um zu erfahren, wie Tanium autonome IT für unaufhaltsames Geschäft liefert, besuchen Sie www.tanium.com und LinkedIn.

Die Aussagen und Inhalte von Tanium bezüglich seiner Pläne, Ausrichtungen und Absichten können sich nach alleinigem Ermessen von Tanium ohne vorherige Ankündigung ändern. Informationen zu potenziellen zukünftigen Produkten oder Funktionen dienen lediglich dazu, die allgemeine Produktrichtung von Tanium zu skizzieren; sie sollten nicht als Grundlage für eine Kaufentscheidung herangezogen werden und sind auch nicht Bestandteil eines Vertrags. Es handelt sich dabei weder um eine Zusage noch um ein Versprechen oder eine rechtliche Verpflichtung. Die Entwicklung, Veröffentlichung und der Zeitpunkt der Einführung künftiger Produkte oder Funktionen liegen im alleinigen Ermessen von Tanium.

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