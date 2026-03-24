Wichtige Handelstermine: Unternehmen liefern, Konjunktur sendet SignaleDer Tag wird von zahlreichen Unternehmenszahlen und Hauptversammlungen bestimmt - darunter bedeutende deutsche Konzerne ebenso wie internationale Schwergewichte. Auf Konjunkturseite rücken vor allem europäische Inflationsdaten, das ifo-Geschäftsklima sowie US-Daten zum Außenhandel und Energiemarkt in den Fokus.TERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen07:30 DEU: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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