NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Erholung zu Wochenbeginn geht es an den US-Börsen am Dienstag wieder bergab. Im frühen Handel sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,66 Prozent auf 45.903 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,54 Prozent auf 6.546 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 0,65 Prozent auf 24.030 Punkte.

Am Montag hatten Aussagen von US-Präsident Donald Trump noch Hoffnungen auf eine Deeskalation im Iran-Krieg geschürt. Trump verschob ein Ultimatum an den Iran und sprach von "produktiven" Gesprächen mit dem Kriegsgegner. Dass der Iran Verhandlungen zur Beendigung des Krieges umgehend dementierte, gab der Euphorie unter den Anlegern zunächst nur einen kleinen Dämpfer.

Doch schon einen Tag später überwog angesichts der anhaltenden Kämpfe erneut die Skepsis am Markt. Dies zeigten auch die wieder steigenden Ölpreise nach dem deutlichen Rückgang zu Wochenbeginn. Der Goldpreis setzte seinen Abwärtstrend den zehnten Tag in Folge fort./gl/stw

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