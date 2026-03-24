EQS-News: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
24.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
|Landsberger Str. 322
|80687 München
|Deutschland
|E-Mail:
|hv@data-modul.com
|Internet:
|https://www.data-modul.com/de
|ISIN:
|DE0005498901
|Börsen:
|Frankfurt (Prime Standard), München, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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