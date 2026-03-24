EQS-News: Duck Creek Technologies, Inc.
/ Schlagwort(e): Vereinbarung
Versicherungslösungen von Duck Creek zur Steigerung der Effizienz, zur Verbesserung der Portfoliotransparenz, zur Verkürzung der Abschlusszyklen und zur Unterstützung der globalen Expansion
BOSTON, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek Technologies, der weltweit tätige Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) sowie der allgemeinen Versicherung prägt, gab heute bekannt, dass Fortegra, ein weltweit tätiger Spezialversicherer für Nischenmärkte, im Rahmen seiner Initiative zur Transformation des Finanzwesens die Lösungen Duck Creek Reinsurance und Duck Creek Clarity ausgewählt hat. Die Umsetzung wird die Finanzsysteme von Fortegra modernisieren und das weitere Wachstum über alle Produkte, Regionen und Vertriebsmodelle hinweg unterstützen.
Geleitet von seiner Vision, der bevorzugte Versicherer für Unternehmen und Privatpersonen zu sein, die zuverlässige Spezialversicherungslösungen suchen, investiert das Unternehmen weiterhin in Innovation, starke Partnerschaften und skalierbare Kapazitäten.
Da Fortegra seine Strategie für profitables Wachstum vorantreibt, ist die Rückversicherung zu einer entscheidenden Kompetenz für die Bewältigung der Größe und Komplexität des Portfolios geworden. Das Unternehmen hat ein spezielles Team für die Rückversicherungsbuchhaltung gebildet und sich für Duck Creek Reinsurance entschieden, um das Risikomanagement zu stärken und die finanziellen sowie operativen Prozesse zu optimieren. Duck Creek Clarity wird für mehr Transparenz bei den Rückversicherungsaktivitäten sorgen, die Genauigkeit der Berichterstattung verbessern und datengestützte Entscheidungsfindung ermöglichen, während Fortegra weiter expandiert.
"Diese Implementierung stellt einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zur Transformation des Finanzwesens dar", sagte Ed Peña, Chief Financial Officer bei Fortegra. "Durch die Verbesserung der Datenqualität und der Analysen werden wir klarere Einblicke in Leistungsfaktoren gewinnen, die Nutzung von Rückversicherungen bewerten und die Finanzabschlusszyklen beschleunigen. Duck Creek zeichnete sich durch die Stärke seiner Rückversicherungsfunktionen und die Erfahrung seines Teams aus. Diese Transformation unterstützt unser Engagement für operative Exzellenz und trägt gleichzeitig direkt zu verbesserten Geschäftsergebnissen und einem besseren Risikomanagement bei."
Durch die Wahl von Duck Creek Reinsurance und Duck Creek Clarity erwartet Fortegra:
"Fortegas Fokus auf den Menschen und eine durchdachte Expansion machen es spannend, das Unternehmen auf seinem Weg in der Rückversicherung zu unterstützen", sagte Chris McCloskey, Chief Operating Officer bei Duck Creek Technologies. "Duck Creek Reinsurance und Clarity werden dazu beitragen, die operative Effizienz zu verbessern, neue Erkenntnisse zu gewinnen und Fortegra in die Lage zu versetzen, Risiken mit Zuversicht zu managen, während das Unternehmen seine globale Reichweite weiter ausbaut."
Informationen zu Fortegra
Informationen zu Duck Creek Technologies
Medienkontakt:
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2778773/Duck_Creek_Technologies_Logo.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/fortegra-entscheidet-sich-fur-duck-creek-reinsurance-und-clarity-zur-unterstutzung-seines-strategischen-wachstums-302723479.html
24.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2296998 24.03.2026 CET/CEST