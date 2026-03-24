Die Dell-Aktie zeigt in diesem Jahr eine sehr starke Performance und notiert bereits mit fast +30% im Plus. Dabei sorgen aber nicht nur die jüngsten Quartalszahlen für Auftrieb. Was hinter dem jüngsten Aufschwung steckt und wie es nun weitergehen kann. Aktie auf neuem Hoch seit Mai 2024 Der Krieg im Nahen Osten hat Schockwellen durch die Finanzmärkte gejagt und viele Aktien zu Boden gedrückt. Nicht so bei Dell: Der Computer- und Serverhersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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