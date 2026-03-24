Die US-Regulierungsbehörde FCC hat ein De-Facto-Verbot für neue Router-Modelle erlassen, die im Ausland produziert werden. Das Problem: Eine heimische Produktion gibt es quasi nicht. Die US-Regierung unter Donald Trump setzt ihre geopolitische Strategie fort, die Abhängigkeit von ausländischer Technologie -Â und hier insbesondere von chinesischer -Â zu reduzieren. Nach Zöllen und Exportbeschränkungen etwa für Chips von Nvidia und dem Verbot von ausländischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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