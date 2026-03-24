The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) bestätigt, dass es Gespräche über einen möglichen Unternehmenszusammenschluss mit Puig führt, bei dem die beiden Unternehmen ihre Geschäftsbereiche möglicherweise zusammenlegen würden. Es wurde noch keine endgültige Entscheidung getroffen, und es wurde noch keine Vereinbarung erzielt. Solange keine Vereinbarung zwischen den Unternehmen unterzeichnet wurde, können keine Zusicherungen hinsichtlich des Geschäfts oder seiner Bedingungen gegeben werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu einer möglichen Transaktion sowie zum voraussichtlichen Zeitplan, zu den Bedingungen und zum Abschluss einer solchen Transaktion.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die Möglichkeit, dass keine Einigung erzielt wird, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen nicht erteilt werden oder dass andere Bedingungen für eine potenzielle Transaktion nicht erfüllt werden.

Es kann nicht garantiert werden, dass eine Transaktion zustande kommt oder, falls sie zustande kommt, zu welchem Zeitpunkt oder zu welchen Bedingungen dies geschieht. Die The Estée Lauder Companies übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Über The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Vertreiber von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukten und verwaltet weltweit Luxus- und Prestigemarken. Die Produkte des Unternehmens werden in etwa 150 Ländern und Territorien unter Markennamen wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die Markenfamilie DECIEM, einschließlich The Ordinary und NIOD sowie BALMAIN Beauty verkauft.

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