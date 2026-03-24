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Michter's Distillery bringt 2026 zwei Whiskeys aus der Legacy-Serie heraus: Shenk's Homestead & Bomberger's Erklärung



24.03.2026 / 15:25 CET/CEST

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LOUISVILLE, Ky., 24. März 2026 /PRNewswire/ -- Diesen April wird die in Louisville ansässige Michter's Distillery ihren 2026 Shenk's Homestead Kentucky Sour Mash Whiskey und ihren 2026 Bomberger's Declaration Kentucky Straight Bourbon herausbringen. Die beiden Whiskeys werden in begrenzten Mengen erhältlich sein. Im Jahr 1753 gründete der Schweizer Mennonitenfarmer John Shenk in Pennsylvania die Shenk's Distillery. Jahrhundert in Bomberger's Distillery umbenannt, bevor der Name Mitte des 20. Jahrhunderts erneut geändert wurde in Michter's Distillery. Dieses Erbe wird mit der Michter's Legacy Series gewürdigt. "Unser Produktionsteam freut sich jedes Jahr auf die Arbeit an diesen Sonderveröffentlichungen von Shenk's und Bomberger's", kommentiert Joseph J. Magliocco, Präsident von Michter's. "Sie heben die Kreativität unserer Brenner besonders hervor. Obwohl es von Jahr zu Jahr Gemeinsamkeiten zwischen diesen Whiskeys gibt, ist jede Veröffentlichung ein wenig anders, weil in der Brennerei experimentiert wird." Bei der Beschreibung des 2026 Shenk's sagte Michter's Master Distiller Dan McKee: "Zusätzlich zu diesem Whiskey, der etwas mehr Roggen enthält, haben wir karamellgemälzte Gerste verwendet, die eine schöne Karamell-Brotpudding-Note bietet, die die schöne Würze ausgleicht. Die Küferei, die wir verwenden, besteht aus 24 Monate luftgetrockneter französischer Eiche aus den Vogesen und aus 60 Monate luftgetrockneter amerikanischer Eiche, was diesem Shenk's Release einen besonderen Charakter verleiht." Andrea Wilson, Master of Maturation bei Michter's, kommentierte: "Es ist eine wunderbare Gelegenheit, mit Dan und dem Team von Michter's an Shenk's und Bomberger's zu arbeiten. Es geht nicht nur darum, etwas Neues auszuprobieren, sondern zu erforschen, wie Aroma, Tiefe, Geschmack, Komplexität und Abgang durch veränderte Variablen beeinflusst werden können, um das Trinkerlebnis zu verbessern. Der diesjährige Bomberger's begeistert wieder mit der für den Whiskey typischen Chinquapin-Eiche, gepaart mit etwas ungarischer Eiche, wodurch eine faszinierende, reichhaltige schokoladige Dekadenz um die Kirsch- und Gewürzattribute, die für Chinquapin stehen, entsteht. Beide Eichenarten wurden auf natürliche Weise gelagert und drei Jahre lang an der Luft getrocknet, wobei eine spezielle Röstung und Verkohlung vorgenommen wurde. Es ist super spannend zu sehen, wie die Integration von Eichenaromen die Raffinesse und Tiefe der Verkostungsreise verbessern kann." Shenk's Homestead hat 91,2 % Alkoholgehalt (45,6 % ABV) und einen empfohlenen Verkaufspreis von 110 US-Dollar. Bomberger's Declaration hat einen Alkoholgehalt von 54% ABV (108 proof) und einen empfohlenen Verkaufspreis von 120 $. Im Oktober 2025 wurde Michter's als erster Whiskey in drei aufeinanderfolgenden Jahren von einer internationalen Akademie von Wählern, die von der in Großbritannien ansässigen Drinks International einberufen wurde, zum "The World's Most Admired Whiskey" ernannt. Michter's blickt auf ein reiches und langes Erbe traditioneller amerikanischer Whiskeys von kompromissloser Qualität zurück. Das hochgelobte Michter-Portfolio umfasst Bourbon, Rye, Sour Mash Whiskey und amerikanischen Whiskey, wobei jedes der in begrenzter Stückzahl hergestellten Produkte bis zu seiner höchsten Reife gereift ist. Für weitere Informationen über Michter's besuchen Sie bitte michters.com und folgen Sie uns auf Instagram , Facebook , und X . Kontakt:

Joseph J. Magliocco

+1 (502) 774-2300 x580

jmagliocco@michters.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2941090/michters.jpg

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