Lahr (ots) -Volkswagen muss weltweit fast 100.000 Elektrofahrzeuge wegen möglicher Probleme an der Hochvoltbatterie zurückrufen. Nach Berichten von kfz-betrieb, t-online und Reuters vom 24. März 2026 wird die Maßnahme beim Kraftfahrt-Bundesamt unter den Referenzen 16271R für Volkswagen und 16269R für den Cupra Born geführt. Die internen Aktionscodes lauten 93MI und 93S4. Betroffen sind Modelle wie ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz, ID. Buzz Cargo und Cupra Born. Dr. Stoll & Sauer bewertet den Rückruf als weiteres ernstes Warnsignal für Verbraucher und für die Qualitätsprobleme bei der E-Mobilität. Betroffene Halter sollten ihre Ansprüche jetzt prüfen lassen. Eine kostenlose Ersteinschätzung bietet die Kanzlei im E-Mobilitäts-Online-Check (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/e-mobilitaet/vw-rueckruf-wegen-brandgefahr-fast-100000-e-autos-des-konzerns-betroffenparagraph--id--23025) an.Der Rückruf betrifft nach den aktuellen Berichten insgesamt 94.031 Fahrzeuge weltweit, davon rund 28.000 in Deutschland. Für die betroffenen Fahrzeuge ist ein Software-Update vorgesehen. Zusätzlich sollen die Hochvoltbatterien in der Werkstatt überprüft und bei Bedarf einzelne Batteriemodule ersetzt werden.Diese VW-E-Modelle sind vom Rückruf betroffenIm Kern geht es um mehrere zentrale E-Modelle des VW-Konzerns. Gerade deshalb ist der Rückruf für Verbraucher besonders brisant. Betroffen sind nicht nur einzelne Randmodelle, sondern wesentliche Fahrzeuge der MEB-Plattform, also jener Elektroarchitektur, auf der ein großer Teil der aktuellen Konzern-Elektromobilität basiert.- VW ID.3Der ID.3 gehört zu den bekanntesten Elektrofahrzeugen von Volkswagen und ist vom aktuellen Rückruf erfasst. Für Verbraucher ist das besonders relevant, weil es sich um ein Volumenmodell handelt, das für viele Käufer den Einstieg in die E-Mobilität des Konzerns markiert.- VW ID.4Auch das Elektro-SUV ID.4 ist betroffen. Das Modell spielt für Volkswagen eine zentrale Rolle im Familien- und Alltagssegment. Ein Rückruf wegen möglicher Batterieprobleme wiegt bei einem solchen Fahrzeug besonders schwer, weil Sicherheit, Alltagstauglichkeit und Wiederverkaufswert unmittelbar betroffen sein können.- VW ID.5Der ID.5 als Coupé-Ableger des ID.4 wird ebenfalls in die Werkstätten gerufen. Dass auch dieses Modell erfasst ist, zeigt, dass sich das Problem nicht auf ein einzelnes Fahrzeug beschränkt, sondern mehrere eng verwandte Konzernmodelle betrifft.- VW ID. BuzzMit dem ID. Buzz ist auch eines der imagestärksten Elektroautos des Konzerns betroffen. Gerade dieses Modell steht öffentlich wie kaum ein anderes für den E-Kurs von Volkswagen. Umso gravierender ist es, wenn nun auch hier die Hochvoltbatterie und eine mögliche Brandgefahr im Fokus stehen.- VW ID. Buzz CargoNicht nur die Pkw-Version, sondern auch die Nutzfahrzeugvariante ID. Buzz Cargo gehört zum Rückruf. Damit betrifft das Problem auch gewerblich genutzte Fahrzeuge. Für Unternehmen können sich daraus zusätzliche Fragen zu Nutzungsausfällen und wirtschaftlichen Belastungen ergeben.- Cupra BornAuch der Cupra Born ist betroffen. Reuters berichtet von knapp 20.000 Fahrzeugen dieses Modells innerhalb des Gesamtrückrufs. Damit wird deutlich, dass das Problem markenübergreifend innerhalb des Konzerns auftritt und nicht nur Volkswagen im engeren Sinn betrifft.Die KBA-Daten zum VW-RückrufDas Kraftfahrt-Bundesamt führt den Rückruf mit klaren Referenzen und Eckdaten:- KBA-Referenzen und Codes:Für die VW-Modelle läuft der Rückruf unter 16271R und dem internen Code 93MI. Für den Cupra Born gelten 16269R und 93S4.- Umfang des Rückrufs:Weltweit sind 94.031 Fahrzeuge betroffen, davon 74.579 Volkswagen und 19.452 Cupra Born. In Deutschland sind es 28.158 Fahrzeuge, davon 22.182 VW und 5.976 Cupra.- Betroffene Modelle:Erfasst sind VW ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz, ID. Buzz Cargo sowie der Cupra Born.- Produktionszeiträume:Bei den VW-Modellen reicht der betroffene Zeitraum laut Berichten bis 23. August 2024, beim Cupra Born von 7. Februar 2022 bis 21. April 2024.- Mangelbeschreibung:Module der Hochvoltbatterie können nicht den Spezifikationen entsprechen. Die Folgen reichen von verringerter Reichweite und gelber Warnleuchte bis hin zu möglicher Brandgefahr.- Abhilfemaßnahme:VW spielt ein Software-Update auf, prüft die Hochvoltbatterie-Module und tauscht auffällige Module bei Bedarf aus.- Für die rechtliche Bewertung wichtig:Schon im Januar 2026 gab es laut kfz-betrieb einen kleineren Rückruf unter dem Code 93MU für 323 Fahrzeuge verschiedener ID-Modelle. Das spricht dafür, dass Batterieprobleme im Konzern schon früher sichtbar waren.Batterieproblem kann Reichweitenverlust und Brandgefahr auslösenNach den aktuellen Berichten können sich die Probleme zunächst durch eine verringerte Reichweite oder Warnhinweise bemerkbar machen. Im schlimmsten Fall droht jedoch ein Brand. Genau dieser sicherheitsrelevante Aspekt macht den Rückruf für Verbraucher besonders gravierend. Ein E-Auto, das wegen möglicher Batterieprobleme in die Werkstatt muss und bei dem Brandgefahr nicht ausgeschlossen werden kann, ist aus Sicht von Dr. Stoll & Sauer kein bloßer Bagatellmangel.Rückrufe bei Mercedes, Ford und anderen Herstellern verschärfen die LageDer aktuelle VW-Rückruf steht nicht isoliert da. Vielmehr reiht er sich in eine Serie gravierender Rückrufe bei E-Autos und Plug-in-Hybriden ein, bei denen die Hochvoltbatterie oder deren Steuerung im Zentrum steht. Das zeigt, dass die Batterie bei vielen Herstellern weiterhin einer der sensibelsten und haftungsträchtigsten Bereiche der E-Mobilität ist.Besonders deutlich wurde das zuletzt bei Mercedes. Der ADAC berichtete am 25. Februar 2026, dass bei den Modellen EQA und EQB nach Brandgefahr die Hochvoltbatterien nun vollständig ersetzt werden müssen. Damit wurde aus einer langen Serie von Warnungen, Nutzungseinschränkungen und Zwischenmaßnahmen schließlich ein umfassender Batterietausch.Auch Ford hat den Rückruf beim Kuga Plug-in-Hybrid weiter verschärft. Nach Angaben von auto motor und sport vom 19. März 2026 und des ADAC vom 19. März 2026 sind allein in Deutschland über 74.000 Fahrzeuge betroffen. Hintergrund ist erneut Brandgefahr im Zusammenhang mit der Batterie. Auch hier arbeiteten Hersteller und Werkstätten zunächst mit Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen.Hinzu kommen weitere Fälle wie der ID.4-Rückruf in den USA. Reuters berichtete am 27. Januar 2026 über mehr als 44.000 betroffene Fahrzeuge, auto motor und sport am 29. Januar 2026 sogar über mehr als 52.000 Fahrzeuge. Die Größenordnung mag je nach Datenstand unterschiedlich dargestellt worden sein, die Tendenz ist jedoch eindeutig: Batterieprobleme sind längst kein Einzelfall eines einzelnen Herstellers mehr, sondern ein branchenweites Risiko. Die Kanzlei bietet betroffenen Verbrauchern hierfür eine kostenlose Ersteinschätzung im E-Mobilitäts-Online-Check (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/e-mobilitaet/vw-rueckruf-wegen-brandgefahr-fast-100000-e-autos-des-konzerns-betroffenparagraph--id--23025) an.Die rechtliche Einschätzung von Dr. Stoll & Sauer- Ein sicherheitsrelevanter Rückruf wegen möglicher Brandgefahr ist ein starkes Indiz für einen erheblichen Sachmangel.- Käufer und Leasingnehmer müssen sich nicht ohne Weiteres mit Warnhinweisen, Werkstattaufenthalten, Reichweitenverlusten und Unsicherheit über die Betriebssicherheit ihres Fahrzeugs abfinden.- Je nach Einzelfall kommen Ansprüche auf Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt, Schadensersatz oder auch eine weitergehende Rückabwicklung in Betracht.- Bei wiederholten Rückrufen oder nur schrittweisen Reparaturmaßnahmen stellt sich regelmäßig die Frage, ob Nachbesserungen überhaupt noch zumutbar sind.- Rechtlich interessant ist auch, seit wann ein Hersteller von einem Problem wusste oder bei sorgfältiger Qualitätskontrolle hätte wissen müssen.- Für Leasingnehmer ist zusätzlich zu prüfen, wie sich ein Rückruf auf Gewährleistungsrechte, Fahrzeugnutzung und mögliche wirtschaftliche Nachteile auswirkt.Diese rechtliche Bewertung ist eine Einschätzung der Kanzlei auf Grundlage der bislang bekannten Rückrufangaben und der allgemeinen Regeln des Kauf- und Gewährleistungsrechts. Im konkreten Einzelfall kommt es immer auf Fahrzeug, Vertrag, Rückrufschreiben und bisherigen Werkstattverlauf an. Die Kanzlei bietet betroffenen Verbrauchern hierfür eine kostenlose Ersteinschätzung im E-Mobilitäts-Online-Check (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/e-mobilitaet/vw-rueckruf-wegen-brandgefahr-fast-100000-e-autos-des-konzerns-betroffenparagraph--id--23025) an.Was betroffene Verbraucher jetzt tun solltenDr. Stoll & Sauer rät betroffenen Verbrauchern, Rückrufschreiben, Werkstattbelege, Hinweise zu Ladebeschränkungen, eventuelle Reichweitenverluste und sonstige Nutzungseinschränkungen sorgfältig zu dokumentieren. Wer einen VW ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz, ID. Buzz Cargo oder einen Cupra Born fährt und vom Rückruf betroffen ist, sollte seine rechtlichen Möglichkeiten prüfen lassen. Die Kanzlei bietet betroffenen Verbrauchern hierfür eine kostenlose Ersteinschätzung im E-Mobilitäts-Online-Check (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/e-mobilitaet/vw-rueckruf-wegen-brandgefahr-fast-100000-e-autos-des-konzerns-betroffenparagraph--id--23025) an.Dr. Stoll & Sauer zählt zu den führenden VerbraucherkanzleienDie Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH gehört zu den führenden Kanzleien im deutschen Verbraucherschutz. Mit 17 Rechtsanwälten und Fachanwälten betreut die Kanzlei an den Standorten Lahr und Stuttgart Mandanten in zentralen Rechtsgebieten. Schwerpunkte sind unter anderem Bank- und Kapitalmarktrecht, der Abgasskandal, Arbeits-, Verkehrs-, IT-, Versicherungs- und Verwaltungsrecht. Die Gesellschafter Dr. Ralf Stoll und Ralph Sauer führten die Musterfeststellungsklage gegen die Volkswagen AG und handelten für rund 260.000 Verbraucher einen Vergleich über 830 Millionen Euro aus. Aktuell führen sie in einer Spezialgesellschaft die Musterfeststellungsklage gegen die Mercedes-Benz Group AG mit ersten Erfolgen in der ersten Instanz. Außerdem vertreten Anwälte der Kanzlei Kläger in der Sammelklage zum Facebook-Datenleck gegen den Tech-Konzern Meta in Deutschland.Pressekontakt:Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbHEinsteinallee 1/177933 LahrTelefon: 07821 / 92 37 68 - 0Fax: 07821 / 92 37 68 - 889Mobil für Presseanfragen: 0160/5369307kanzlei@dr-stoll-kollegen.dechristoph.rigling@dr-stoll-kollegen.dehttps://www.dr-stoll-kollegen.de/Original-Content von: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105254/6242609