Anthropic holt den sogenannten Computer Use von der Cloud auf den heimischen Rechner. Künftig sollten Abonnent:innen ihren Computer fernsteuern können. Anfangs geht das aber nur mit dem Mac. Der KI-Chatbot Claude bekommt eine neue Fähigkeit: In den Modi Cowork und Code kann die KI einen Computer künftig wie ein Mensch bedienen. Das System öffnet dann Browser, nutzt Developer-Tools und klickt sich durch Anwendungen. Vorerst funktioniert das aber nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n