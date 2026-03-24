Das Infrastrukturunternehmen für Private Markets baut seine Europa-Präsenz aus - während deutsche Vermögensverwalter ihre Aktivitäten im Bereich Private Markets beschleunigen

LONDON, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay, Europas führender Anbieter von Infrastruktur für Private Markets, hat Julius Kolberg zum Head of Germany (Leiter Deutschland) ernannt und schärft damit sein Engagement in einem Markt, in dem Banken und Vermögensverwalter bestrebt sind, Private Markets skalierbar und regelkonform in ihre bestehenden Systeme zu integrieren.

Julius Kolberg wechselt zum Wealth-Solutions-Team von Titanbay. Dort wird er die Vertriebs- und Geschäftsentwicklungsaktivitäten mit Banken, Vermögensverwaltern und digitalen Anlageplattformen in ganz Deutschland leiten. Sein Fokus liegt klar auf der Vertriebsseite: Er unterstützt Vermögensinstitutionen dabei, über die integrierte Plattform von Titanbay Zugang zu Private Markets zu erhalten und diesen effizient zu nutzen. Die Plattform bildet den gesamten Investmentprozess ab - von Anleger-Onboarding und Fondsstrukturierung bis hin zu Kapitalflüssen, Reporting und Compliance.

Er wechselt von der portagon GmbH zu Titanbay, wo er zehn Jahre lang Technologiepartnerschaften im Bereich Private Markets in ganz Deutschland aufgebaut hat. Dabei hat er tiefgehende Expertise in MiFID II und ELTIF 2.0 aufgebaut und eine starke Erfolgsbilanz vorzuweisen, wenn es darum geht, Vermögensverwalter bei der Übersetzung komplexer operativer Anforderungen in skalierbare digitale Infrastrukturen zu unterstützen.



Die integrierte Plattform von Titanbay deckt den gesamten Investment-Lifecycle ab - von Fondsstrukturierung und Transaktionsabwicklung bis hin zu Reporting und Compliance. Sie ist rund um den hauseigenen AIFM aufgebaut und unterstützt ELTIFs, Evergreen-Fonds, Feeder-Strukturen und Co-Investments - ergänzt durch eine speziell entwickelte Trading-Engine, die auf die operative Komplexität von Evergreen-Strukturen zugeschnitten ist. Über standardisierte Schnittstellen via API, FIX oder SWIFT lässt sich Titanbay nahtlos in bestehende Infrastrukturen von Vermögensverwaltern und Banken integrieren - ganz ohne Neuaufbau.

"Julius hat seine Karriere damit verbracht, genau die Herausforderungen zu lösen, mit denen unsere Wealth-Kunden konfrontiert sind", so Michael Gruener, Co-CEO von Titanbay. "Er versteht, wie deutsche Banken und Vermögensverwalter arbeiten - und wie sich Infrastrukturpartnerschaften aufbauen lassen, die Private Markets skalierbar machen. Wir freuen uns sehr, ihn im Team zu haben." "Deutschland hat eine echte Dynamik in den Private Markets, doch die Infrastruktur bleibt für viele Vermögensverwalter und Banken der zentrale Engpass", ergänzte Julius Kolberg, Head of Germany. "Titanbay liefert das technologische und operative Rückgrat, um mit Zuversicht voranzugehen. Ich freue mich darauf, unsere Partner beim Aufbau und der Skalierung zu unterstützen."

Die Ernennung von Kolberg folgt auf die jüngste Expansion von Titanbay in die Schweiz und unterstreicht die übergeordnete Strategie, globale Infrastruktur mit starker lokaler Expertise in ganz Europa zu verzahnen.

Über Titanbay

Titanbay ist Europas führender Infrastrukturanbieter für Private Markets mit dem Ziel, diese Anlageklasse einfacher und zugänglicher zu gestalten. Als Fonds- und Handelsinfrastruktur bringt Titanbay Vermögensverwalter und -berater auf einer zentralen Plattform zusammen und stellt die Technologie, operativen Prozesse sowie den regulatorischen Rahmen bereit, die für Fondsauflage, Transaktionsabwicklung und das Management des gesamten Investment-Lifecycles erforderlich sind. Mit einem bereits etablierten Fondsgeschäft in Deutschland erweitert Titanbay seine Präsenz im Wealth-Management-Segment auf dem deutschen Markt.



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Danielle Wilde, Head of Marketing

danielle.wilde@titanbay.com

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