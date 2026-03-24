© Foto: Christoph Dernbach/dpaUber steht laut Bericht kurz vor der Übernahme von Blacklane - und könnte damit nicht nur im Luxussegment, sondern auch strategisch neu angreifen.Der US-amerikanische Fahrdienstvermittler Uber plant die Übernahme des deutschen Premium-Chauffeurdienste-Startups Blacklane, wie das Manager Magazin am Dienstag unter Berufung auf Quellen berichtete. Wie Quellen aus dem Umfeld von Blacklane verrieten, dürfte das Unternehmen mit einem "oberen dreistelligen Millionenbetrag" bewertet werden. Allerdings wurde dabei nicht präzisiert, ob damit Euro oder Dollar gemeint waren. Der Vertrag soll kurz vor der Unterzeichnung stehen. Allerdings sind die genauen Details noch nicht bekannt. Mercedes-Benz gehört …Den vollständigen Artikel lesen
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