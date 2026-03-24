Die geopolitische Lage spitzt sich weiter zu. Angriffe auf Energieanlagen, unterbrochene Lieferketten und steigende Rohstoffpreise sorgen für Nervosität an den Märkten. Gleichzeitig entstehen genau in solchen Phasen neue Gewinner - vor allem dort, wo stabile Einnahmemodelle auf strukturelle Nachfrage treffen. Genau auf dieses Spannungsfeld konzentriert sich Rohstoffexperte André Fischer in seinem aktuellen Report.Der langjährige Marktbeobachter analysiert nicht nur die Risiken der aktuellen Situation, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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