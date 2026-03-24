Bis Ende Januar 2026 schien der Silberpreis nur noch eine Richtung zu kennen: Ab nach oben! Darauf folgte ein regelrechter Ausverkauf. Wie geht es nun weiter? Nach dem Rekordhoch von 121,67 USD am 29. Januar 2026 kam es zu einem Kurssturz bei Silber. Seither schwächelt das Edelmetall weiter und wird aktuell für nur noch 69 US-Dollar gehandelt. Ausverkauf nach Lehrbuch In der charttechnischen Analyse vom 21. Februar 2026 haben wir bereits erläutert, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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