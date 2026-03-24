© Foto: OpenAISteigende Ölpreise und schwache Konsumlaune setzen Etsy unter Druck. Analysten warnen, dass der Marktplatz nun besonders verwundbar sein könnte.Etsy ist stärker den Risiken steigender Öl- und Gaspreise ausgesetzt als andere Online-Marktplätze, sagte Oppenheimer in einer am Dienstag per E-Mail versandten Kundenmitteilung. Das Brokerhaus senkte seine Prognosen für den Bruttowarenumsatz und den Kerngewinn der E-Commerce-Plattform aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich der Konsumausgaben infolge des Nahostkonflikts, wie MT Newswires berichtet. Der Preis für Brent-Rohöl ist seit Ausbruch des Iran-Krieges aufgrund der Befürchtung einer längerfristigen Versorgungsunterbrechung um 37 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen
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