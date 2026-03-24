Derzeit untersucht der beliebte Streaming-Dienst Crunchyroll einen Hackerangriff. Dabei sollen Daten von rund sieben Millionen User:innen entwendet worden sein. Was Betroffene jetzt wissen und machen müssen. Crunchyroll ist für viele Fans die erste Anlaufstelle, um Anime-Serien und -Filme online zu sehen. Laut Statista soll der Streaming-Dienst 2025 rund 17 Millionen aktive Abonnent:innen mit seinem Angebot angelockt haben. Jetzt müssen einige dieser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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