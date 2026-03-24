Ein Trump-Post erschüttert Gold, Öl und US-Börsen. Jan Willhöft erklärt, warum die Iran-Krise für Anleger brandgefährlich wird und weshalb der nächste Rohstoffschub erst beginnen könnte.Jan Willhöft ordnet die jüngste Eskalation im Iran als geopolitischen Stresstest für die Finanzmärkte ein. Er erklärt, warum ein einzelner Post von US-Präsident Donald Trump auf Truth Social derzeit reicht, um Gold, Öl und US-Indizes abrupt zu bewegen. Genau darin liegt die Brisanz dieses Videos: Es geht nicht nur um Schlagzeilen aus dem Nahen Osten, sondern um die Frage, was die neue Nervosität für Gold, Minenaktien, Rohstoffe und den US-Dollar bedeutet. Willhöft verweist auf die Aussagen aus Washington und …Den vollständigen Artikel lesen
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