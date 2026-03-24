Was Pflegeappartements als Anlageform betrifft, klaffen laut einer Umfrage noch große Wissenslücken und die Renditemöglichkeiten sind weitestgehend unbekannt. Als größte Hemmnisse für ein Investment nennen die Befragten eben diese geringe Kenntnis und das Risiko eines unzuverlässigen Betreibers. Infolge des demografischen Wandels wächst der Bedarf an Pflegeplätzen. Die Möglichkeit, in Pflegeappartments zu investieren, herrscht bei potenziellen Anlegern aber noch vielfach Unwissenheit. Dies geht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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