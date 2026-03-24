In Berlin tagten die Koalitionsparteien zur privaten Altersvorsorgereform. Der ursprüngliche Gesetzentwurf wird noch einmal angepasst. Neben einer Erhöhung der Sparzulagen wird auch am Kostendeckel geschraubt, und zwar nach unten. Das politische Berlin arbeitet aktiv an der Reform der privaten Altersvorsorge. Jetzt soll es schnell gehen. Am Dienstagnachmittag, nur eine Woche nach der Podiumsdiskussion mit dem Vermittlerverband BVK und der darauffolgenden Sitzung des Finanzausschusses zum Thema, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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