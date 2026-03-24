Lange Zeit galt Microsoft als der unangefochtene Gewinner des KI-Booms, doch am Dienstag trübt sich das Bild für den Software-Konzern spürbar ein. Während der Aktienkurs an der Nasdaq noch stabil um die Marke von 383 US-Dollar pendelt, sorgt eine neue Analyse von Melius Research für Unruhe unter den Anlegern. Die Experten haben ihr Kursziel deutlich von 430 auf 400 US-Dollar gesenkt und mahnen zur Vorsicht, da die extrem hohen Erwartungen an die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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