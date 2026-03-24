Achterbahnfahrt ohne Gleichen! DAX im Chart-Check

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Im aktuellen Daily Trading TV beschäftigt sich Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland, mit dem deutschen Leitindex DAX. Nach den starken Marktturbulenzen zu Wochenbeginn verzeichnete der DAX eine der grössten Intraday-Handelsspannen (Hoch-Tief) seiner Geschichte.



Ist die laufende Gegenbewegung der Beginn einer nachhaltigen Erholung - oder lediglich ein kurzfristiger Ausschlag in einem weiterhin fragilen Marktumfeld? Jörg Scherer ordnet die aktuelle Volatilität ein und zeigt, welche Schlüsselmarken jetzt für eine nachhaltige Stabilisierung entscheidend sind. Welche charttechnischen Implikationen die jüngsten Anstiege des DAX haben, erfahren Siein diesem Video.



Des Weiteren findet heute, 24. März um 18:30 Uhr, unser Webinar zum Thema "(X-)DAX ist nicht gleich DAX(-Future) - welchen Index handeln Sie?" statt. Julius Weiß beleuchtet dabei die wichtigsten Unterschiede der gängigen DAX-Varianten. Schalten Sie ein!



HSBC Daily Trading TV vom 24.03.2026: Achterbahnfahrt ohne Gleichen!









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Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









