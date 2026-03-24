FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 7. April
MITTWOCH, DEN 25. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Call) 07:30 DEU: Hornbach, Q4-Umsatz
09:00 DEU: EnBW, Jahreszahlen und Update Strategie (10.30 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 10:00 DEU: Otto, Jahrespressekonferenz, Hamburg
10:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Hauptversammlung
10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Jahres-Pk und Ausblick auf 2026, Ingelheim 12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung
13:30 CHE: Swisscom, Hauptversammlung
15:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Hauptversammlung
16:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung
18:00 USA: Starbucks, Hauptversammlung
DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht 2025
DEU: Fresenius, Geschäftsbericht 2025
DEU: LBBW, Jahres-Pk
CHN: Temu-Mutter PDD Holding, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (endgültig)
07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 2/26 (endgültig)
08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Januar 2026 08:00 DEU: Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 4. Quartal und Jahr 2025
08:00 DEU: Güterverkehr in der Binnenschifffahrt, Jahr 2025 08:00 GBR: Verbraucherpreise 2/26
08:00 GBR: Erzeugerpreise 2/26
08:00 SWE: Erzeugerpreise 2/26
09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 3/26
09:00 SWE: Verbrauchervertrauen 3/26
09:00 ESP: Erzeugerpreise 2/26
10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 3/26
13:30 USA: Im- und Exportpreise 2/26
13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/25
15:00 BEL: Geschäftsklima 3/26
15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
17:00 RUS: Industrieproduktion 2/26
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Konferenz: «The ECB and Its Watchers», Frankfurt/M. Mit einer Rede der Präsidentin der Europäische Zentralbank (EZB), Christine Lagarde (9.45 Uhr)
DEU: Bundestag
+ 14.00 Regierungsbefragung mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
DEU: Hauptausschuss des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) e.V., u.a. mit Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Berlin + 14.45 Rede Bundesumweltminister Schneider und Diskussionsrunde gemeinsam mit VCI-Präsident Steilemann + 18.00 Parlamentarischen Abend mit VCI-Präsident Markus Steilemann und Kanzleramtschef Thorsten Frei zum Thema «Wachstum oder Stillstand? Deutschland am Scheideweg»
17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zur Effektivität von Dienstleistungen in der EU
DEU: «Munich Space Summit» mit Rede von Ministerpräsident Markus Söder (CSU)
USA: Abschluss Energie-Konferenz «CERAWeek», u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) des Energieforschungs- und Beratungsunternehmen Cambridge Energy Research Associates (CERA), Houston
DONNERSTAG, DEN 26. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (detailliert)
07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen (detailliert)
07:00 DEU: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Kontron, Jahreszahlen
07:25 DEU: Medios, Jahreszahlen
07:30 DEU: Delivery Hero, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Analystencall) 07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen (10.30 Call)
07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen (detailliert)
07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen (11.30 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen
07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen (detailliert)
07:30 DEU: Elringklinger, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Keonig & Buaer, Jahreszahlen
07:30 DEU: Hensoldt, Geschäftsbericht
07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (detailliert)
07:30 DEU: Dürr, Geschäftsbericht
08:00 DEU: PNE, Jahreszahlen
08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Analystencall) 08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert)
08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Jahreszahlen (10.00 Presse- und Analystenkonferenz) 08:00 GBR: Next, Jahreszahlen
08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen
09:00 DEU: KSB, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
09:00 DEU: B. Braun, Bilanz-Pk, Melsungen
09:00 DEU: Bertelsmann SE & Co. KGaA, Jahreszahlen, Gütersloh 10:00 DEU: Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Bilanz-Pk (online) 10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk (Präsenz und digital) 10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung
10:30 DEU: Deutsche Bahn, Jahreszahlen, Berlin
10:30 AUT: Andritz, Hauptversammlung
11:00 DEU: Rhön-Klinikum, Bilanz-Pk, Bad Neustadt/Saale 11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung
12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung
12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung
14:00 DNK: Novo Nordisk, Hauptversammlung
15:00 DNK: Danske Bank, Hauptversammlung
16:30 ESP: Banco Santander, Hauptversammlung
17:50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen
20:00 USA: Ciena Corporation, Hauptversammlung
DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert)
DEU: Flatexdegiro, Geschäftsbericht
GBR: 3i Group, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
08:00 SWE: Handelsbilanz 2/26
08:00 DEU: GfK-Konsumklima 4/26
08:45 FRA: Geschäftslima 3/26
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 3/26
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 3/26
09:00 ESP: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 3/26
10:00 ITA: Economic Sentiment 3/26
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 3/26
10:00 EUR: Geldmenge M3 2/26
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Online-Pk zur Konjunkturprognose 2026/27 des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf
13:00 DEU: Wohnungsbau-Tag 2026 u.a. mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin
CMR: WTO-Ministerkonferenz, Yaounde
++ EU-Handelsministertreffen am Rande der WTO-Ministerkonferenz in Kamerun
FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Vaux-de-Cernay
FREITAG, DEN 27. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Sixt, Geschäftsbericht
07:30 DEU: GFT Technologies, Geschäftsbericht
08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen
10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
10:00 NLD: Randstad, Hauptversammlung
11:00 DEU: Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (RSGV), Jahres-Pk, Düsseldorf 11:00 DEU: Deutsche Bahn, Bilanz-Pk
11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26
02:30 CHN: Industriegewinne 2/26
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 2/26
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 3/26
09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
13:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)
13:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 2/26
15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH entscheidet über Pflicht zur Einholung von Vergleichsangeboten in Wohnungseigentümer-Gemeinschaften, Karlsruhe
MONTAG, DEN 30. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:15 DEU: Suss Mircotec, Jahreszahlen
07:35 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen
11:00 DEU: Frankfurter Sparkasse, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 2/26
08:30 HUN: Handelsbilanz 2/26
09:00 CHE: KOF Frühindikator 3/26
09:00 AUT: Erzeugerpreise 2/26
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 2/26
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 3/26 10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26
11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 3/26
11:00 EUR: Industrievertrauen 3/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig)
11:30 BEL: Verbraucherpreise 3/26
12:00 IRL: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 3/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel
DIENSTAG, DEN 31. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen
07:10 DEU: Norma Group, Jahreszahlen
07:30 DEU: Energiekontor, Jahreszahlen
07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen
07:30 DEU: Adesso, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)
07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Jahreszahlen
07:50 DEU: MBB SE, Jahreszahlen
13:00 FIN: Fortum, Hauptversammlung
13:00 SWE: Volvo Cars, Hauptversammlung
14:00 SWE: Ericsson, Hauptversammlung
18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen
22:15 USA: Nike, Q3-Zahlen
DEU: PSI, Jahreszahlen
ITA: UniCredit, Hauptversammlung (und außerordentliche Hauptversammlung)
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers
01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 3/26
01:30 JPN: Arbeitslosenuote 2/26
01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 2/26
01:50 JPN. Industrieproduktion 2/26 (vorläufig)
03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 2/26
08:00 GBR: BIP Q4/25 (endgültig)
08:00 GBR: Privatkonsum Q4/25 (endgültig)
08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/25 (endgültig)
08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/25 (endgültig)
08:45 FRA: Konsumausgaben 2/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 3/26
10:00 POL: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
10:30 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 1/26
15:45 USA: MNI Chicago PMI 3/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 3/26
16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 2/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Jahres-Pressegespräch Fachvereinigung Edelmetalle, Pforzheim
INT: Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten
JPN: Frankreichs Präsident Macron zu Besuch in Japan
MITTWOCH, DEN 1. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
09:30 CHE: Clariant, Hauptversammlung
10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung
10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Februar 2026 10:30 DEU: VNG, Bilanz-Pk, Leipzig
12:30 DEU: Bayer, Pharma Media Day 2026
19:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Hauptversammlung
USA: Pkw-Absatz 3/26
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Tankan Q1/26
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 2/26
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 2/26
14:15 USA: ADP Beschäftigung 3/26
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 3/26
16:30 USA: EIA, Ölbericht
18:00 RUS: Arbeitslosenquote 2/26
SONSTIGE TERMINE
CHN: China schafft Steuerrückerstattung für exportierte Photovoltaikprodukte ab, Peking
DONNERSTAG, DEN 2. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
10:30 LUX: SES, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
08:30 CHE: Verbraucherpreise 3/26
10:00 EUR: EZB Monatsbericht
11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 2/26
14:30 USA: Handelsbilanz 2/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/26
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Pressefrühstück zum Thema «Kurs halten: Handelsbeziehungen und EU-Industriepolitik in stürmischen Zeiten - Auswirkungen auf Niedersachsen» Unter anderen nimmt der Vorsitzende des Ausschusses für Internationalen Handel (INTA) und Vorsitzende der Konferenz der Ausschussvorsitzenden (CCC), Bernd Lange, teil.
FREITAG, DEN 3. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
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TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Rating Dog China PMI Dienste 3/26
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 3/26
15:45 USA: S&P Global Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services 3/26
Feiertag "Karfreitag"
AUT, AUS, BEL, CHE, DEU, DNK, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen
Börsen Japan, Russland, China geöffnet
MONTAG, DEN 6. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
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TERMINE KONJUNKTUR
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HINWEIS
Feiertag "Ostermontag"
AUT, AUS, BEL, DNK, DEU, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen
Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet
DIENSTAG, DEN 7. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
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TERMINE KONJUNKTUR
ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 2/26 (vorläufig)
08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 3/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 3/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (vorläufig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 2/26
SONSTIGE TERMINE
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