Nach mehreren Verschiebungen steht ein neuer Termin für Artemis II. Die Mondmission soll Anfang April 2026 starten. Wie ihr den Start und die Mission komplett in Echtzeit mitverfolgen könnt. Probleme mit Wasserstofflecks, Unregelmäßigkeiten beim Heliumfluss und Batterien, die ausgetauscht werden mussten: All diese Hindernisse haben den Start von Artemis II bisher verhindert. Jetzt hat die Nasa die Probleme offenbar aus dem Weg geräumt und wagt einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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