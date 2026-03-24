© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).

Gold und Silber befinden sich nach den heftigen Verlusten in den vergangenen Wochen in Bärenmärkten, doch die nächste Rohstoff-Rallye bahnt sich bereits an.

Gold und Silber haben gezeigt: Der Rohstoffmarkt bietet enorme Chancen!

Die Aufsehen erregende Edelmetall-Rallye, die im Januar mit einem spektakulären Blow-Off-Top geendet und durch den Beginn des Iran-Krieges weiter unter Druck geraten ist, hat vielen Anlegerinnen und Anlegern die enormen Chancen demonstriert, die an den stark zyklischen Rohstoffmärkten lauern.

Seit dem Absturz von Gold und Silber, der sich in den vergangenen Wochen aufgrund der stark steigenden Anleiherenditen, die zinslose Wertanlagen finanziell weniger attraktiv machen, weiter beschleunigt hat, sind Investoren auf der Suche nach dem nächsten großen Ding innerhalb der Rohstoffbranche.

Nicht wenigen Expertinnen und Experten gilt Kupfer als heißer Kandidat für die nächste Mega-Rallye. Auch seltene Erden stehen weiter im Zentrum der Aufmerksamkeit, da die Versorgungslage hier als kritisch gilt.

Wo findet jetzt die nächste Mega-Rallye statt?

Doch tatsächlich könnte der nächste Preisauftrieb in einer ganz anderen Ecke des Rohstoffmarktes stattfinden - nämlich nicht dort, wo es "hart", sondern wo es "weich" zugeht, also bei den sogenannten "Soft Commodities" beziehungsweise Agrarrohstoffen.

Hier treffen erstmals seit vielen Jahren gleich drei preistreibende Faktoren aufeinander, die für einen neuen Superzyklus sorgen könnten. Das wird sich aller Voraussicht nach zwar auch auf die Inflation insbesondere an der Supermarktkasse auswirken, bietet vorausschauend agierenden Anlegerinnen und Anlegern aber auch Investment-Chancen.

Doch welches sind die 3 eine neue Rallye bei Agrarrohstoffen auslösenden Faktoren und wo sind die Chancen für mutige Investoren jetzt am größten?

Jetzt reinhören und wissen, die nächste Rohstoff-Rallye startet!

Diese Fragen und welche konkreten Rohstoffe für Anlegerinnen und Anleger besonders aussichtsreich sind, beantworten in der neuesten Ausgabe von "Börse, Baby!" Gastgeber Krischan Orth und Kapitalmarktexperte Max Gross.

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Gastautor: Max Gross

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