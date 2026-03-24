In Bremen ist der Losentscheid für das Ende 2025 gestartete Interessenbekundungsverfahren zum Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur gefallen. Enercity, Eulektro, Eze.Network, Qwello und Ubitricity haben jeweils eines der fünf Suchraumbündel erhalten. In den festgelegten Bereichen sollen mehr als 250 zusätzliche Ladepunkte entstehen. Die Stadt hatte das Interessenbekundungsverfahren zum Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur für Pkw Ende 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net