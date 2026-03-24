Kudelski Group / Key word(s): Miscellaneous

2025 Annual Report Publication



24.03.2026 / 17:44 CET/CEST





Cheseaux-sur-Lausanne, Switzerland, and Phoenix (AZ), USA - March 24, 2026 - The Kudelski Group (SIX:KUD.S), the world leader in digital security, has published its 2025 annual report on its website. The report is available under the following link: https://www.nagra.com/investors-media/publications?year=2025 About the Kudelski Group The Kudelski Group (SIX: KUD.S) is a world leader in core digital security technologies and solutions for media, cybersecurity and IoT. The Group is headquartered in Cheseaux-sur-Lausanne, Switzerland and Phoenix, Arizona, USA with a presence in over 20 countries around the world. For more information, please visit www.nagra.com. Annonce événementielle au sens de l'article. 53 RC Publication du Rapport Annuel 2025 Cheseaux-sur-Lausanne, Suisse, et Phoenix (AZ), USA, le 24 mars 2026 - Le Groupe Kudelski (SIX:KUD.S), leader mondial en sécurité numérique, a publié son rapport annuel 2025 sur son site web. Le rapport est disponible sous le lien suivant: https://www.nagra.com/investors-media/publications?year=2025 A propos du Groupe Kudelski Le Groupe Kudelski (SIX: KUD.S) est un leader mondial dans les technologies et solutions fondamentales de sécurité digitale pour le marché des médias, la cybersécurité et l'internet des objets. Le Groupe a son siège à Cheseaux-sur Lausanne, en Suisse et à Phoenix (AZ), aux États- Unis, avec une présence dans plus de 20 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.nagra.com. Media contacts Gary Crosilla

Kudelski Group

Senior Corporate Communication Manager

+41 79 708 77 54

Gary.crosilla@nagra.com



End of Media Release

View original content: EQS News