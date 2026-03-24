HJS Foundation (Human Judgment Systems Foundation) hat heute zwei sich ergänzende Lösungen herausgegeben: das Judgment Event Protocol (JEP) und das Human Judgment Structure (HJS) Framework. Als minimalistischer offener Standard erzeugt JEP manipulationssichere Aufzeichnungen über die Verantwortlichkeit von KI-Entscheidungen, ähnlich wie ein Flugschreiber; HJS bettet die Logik menschlicher Urteilskraft direkt in die operativen KI-Prozesse ein. Zusammen transformieren sie "menschliche Aufsicht" von einer regulatorischen Anforderung in eine verifizierbare technische Tatsache und bieten so eine optionale technische Lösung für die KI-Verantwortlichkeit.

Wie lässt sich beweisen, dass KI-Entscheidungen (wie Kreditbewilligungen, medizinische Diagnosen oder Grenzkontrollen) einer menschlichen Prüfung unterzogen wurden? JEP erzeugt unveränderliche Audit-Trails menschlicher Interventionen durch vier kryptografische Primitive Judge (Urteilen), Verify (Verifizieren), Delegate (Delegieren) und Terminate (Beenden); HJS schafft ein kontrollierbares und zurechnungsfähiges System, um Risiken wie "AI Drift" zu verhindern und sicherzustellen, dass KI-Prozesse von menschlichem Urteilsvermögen geleitet werden.

Aktuelle Systeme basieren auf veränderbarer Post-hoc-Dokumentation, während JEP und HJS im Tandem arbeiten: JEP fungiert wie ein Flugschreiber, der nicht die Leistung bewertet, sondern die Rückverfolgbarkeit sicherstellt; HJS bettet die menschliche Aufsicht direkt in die KI-Workflows ein. Zusammen schaffen sie eine unbestreitbare Faktenbasis für Regulierungsbehörden, Entwickler und Nutzer.

In Kombination mit dem HJS-Framework bietet das JEP-Protokoll eine regelkonforme technische Option für vertrauenswürdige KI. Zusammen sorgen sie für plattform- und modellübergreifende Interoperabilität und bieten eine Lösung für Probleme wie komplizierte Verantwortlichkeit und uneinheitliche Standards.

Über die HJS Foundation:

Die im Jahr 2026 gegründete und in Singapur registrierte HJS Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die sich auf die Entwicklung minimalistischer und zuverlässiger technischer Standards konzentriert (einschließlich des JEP-Protokolls und des HJS-Frameworks), um die Verantwortlichkeit zwischen Mensch und KI sowie die Transparenz automatisierter Systeme zu fördern.

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