Kaffee, Kakao und Orangensaft könnten vor der nächsten Preiswelle stehen. Gleich drei große Preistreiber heizen den Soft Commodities ein. Gold und Silber sind diesmal Zuschauer der Rallye.Gold befindet sich technisch im Bärenmarkt. Seit dem All-Time-High bewegt sich das glänzende Edelmetall mit über 20 Prozent im Minus. Auch wenn am Montag der TACO-Trade wieder an Fahrt aufnahm, da US-Präsident Donald Trump von "guten Gesprächen mit dem Iran berichtete", so scheint dem Auftrieb in diesem Jahr die Luft auszugehen. Ein ähnliches Muster lässt sich bei dem kleinen Bruder Silber beobachten. Auch Silber konsolidiert derzeit, wobei der Preis eine Bodenbildung sucht. Die Anleger hatten noch zu …Den vollständigen Artikel lesen
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