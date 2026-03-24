Marktführer im Bereich Regenerationstechnologie unter den Top 5 in der Kategorie Wellness und Körperpflege

Hyperice, eine Hochleistungs-Wellnessmarke, wurde in die renommierte Liste der weltweit innovativsten Unternehmen 2026 von Fast Company aufgenommen. Die diesjährige Liste rückt Unternehmen ins Rampenlicht, die durch ihre Innovationen die Industrie und Kultur prägen. Neben den 50 innovativsten Unternehmen der Welt würdigt Fast Company 720 Preisträger aus 59 Branchen und Regionen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260324514748/de/

The past 12 months have marked one of the most prolific periods of product innovation in Hyperice's history, spanning every major technology category in the company's portfolio.

"Zum zweiten Mal auf die Liste von Fast Company zu kommen, ist ein stolzer Moment für unser Team und spiegelt das Tempo wider, mit dem wir innovativ sein können", sagte Jim Huether, CEO von Hyperice. "Der Hyperboot mit Nike, der Hyperice X 2, Normatec Elite Hips und die brandneue Hypervolt 3-Linie stellen die ambitionierteste Phase neuer Technologien in unserer Geschichte dar. Wir sind stolz auf unsere Arbeit und noch motivierter für das, was vor uns liegt."

Die vergangenen 12 Monate waren eine der produktivsten Phasen der Produktinnovation in der Geschichte von Hyperice und umfassten alle wichtigen Technologiebereiche im Portfolio des Unternehmens. In Zusammenarbeit mit Nike stellte Hyperice den Hyperboot vor, ein einzigartiges tragbares Regenerationsgerät, das unter Einbeziehung des Feedbacks von Olympioniken der Sommerspiele 2024 in Paris entwickelt wurde. Die Zusammenarbeit vereinte Nikes Schuh-Know-how mit der Regenerationstechnologie von Hyperice, um ein vollständig integriertes Gerät zu entwickeln, das die Regeneration des Unterkörpers beschleunigt und damit einen neuen Standard für tragbare Wellness-Produkte setzt.

Aufbauend auf dem Erfolg des Hyperboot brachte Hyperice im August 2025 das Hyperice X 2 Knee und die Hyperice X 2 Shoulder auf den Markt, die den bislang bedeutendsten technologischen Sprung in der Kontrasttherapie-Produktlinie des Unternehmens darstellen. Die Hyperice X 2-Geräte verfügten über ein integriertes mehrstufiges Kompressionssystem, das Wärme und Kälte tiefer in das Gewebe leitet, einen erweiterten Temperaturbereich von 40 °F bis 121 °F sowie ein neues All-in-One-Display für kabellosen Einsatz. Im Oktober 2025 stellte Hyperice dann Normatec Elite Hips vor, das erste vollständig tragbare, eigenständige dynamische Luftkompressionsmassagegerät, das speziell für die Hüften, IT-Bänder und den unteren Rücken entwickelt wurde und separate Steuereinheiten überflüssig macht.

Zuletzt brachte Hyperice im März 2026 die komplett überarbeitete Hypervolt 3-Produktlinie auf den Markt, darunter das Hypervolt Go 3, das Hypervolt 3 und das Hypervolt 3 Pro. Die neue Produktreihe bietet ein leiseres, intuitiveres Erlebnis mit mehr Leistung, einer längeren Akkulaufzeit und größeren Aufsätzen für eine tiefere Entspannung. Alle drei Geräte sind FSA/HSA-fähig, wodurch professionelle Perkussionstherapie zugänglicher denn je wird.

"The World's Most Innovative Companies" ist das Aushängeschild von Fast Company und eines der am meisten erwarteten redaktionellen Projekte des Jahres. Um die Preisträger zu ermitteln, prüfen die Redakteure und Autoren von Fast Company Unternehmen, die weltweit und branchenübergreifend den Fortschritt vorantreiben, und bewerten dabei Tausende von Einreichungen im Rahmen eines wettbewerbsorientierten Bewerbungsverfahrens. Das Ergebnis ist ein weltumspannender Leitfaden für die Innovation von heute, von Start-ups in der Frühphase bis hin zu einigen der wertvollsten Unternehmen der Welt.

"Bei unserer Liste der innovativsten Unternehmen geht es darum, Organisationen ins Rampenlicht zu rücken, die sich nicht nur an Veränderungen anpassen sie treiben sie voran", sagte Brendan Vaughan, Chefredakteur von Fast Company. "Die Unternehmen, die wir in diesem Jahr auszeichnen, definieren neu, wie Führung im Jahr 2026 aussieht, verbinden mutige Ideen mit messbarer Wirkung und verwandeln bahnbrechende Innovationen in realen Mehrwert. Sie geben das Tempo in ihren Branchen vor und bieten eine Blaupause dafür, was nachhaltige Innovation leisten kann."

Die vollständige Liste der von Fast Company ausgezeichneten innovativsten Unternehmen ist ab sofort unter fastcompany.com zu finden. Sie wird ab dem 31. März 2026 auch am Kiosk erhältlich sein.

Fast Company veranstaltet am 19. Mai in New York City den Most Innovative Companies Summit and Gala für die Preisträger. Der Gipfel bietet einen Tag voller inspirierender Inhalte, gefolgt von einer kreativen Gala in Abendgarderobe mit Networking, einem Abendessen am Tisch und einer Präsentation der Preisträger.

Über Hyperice

Hyperice ist ein technologieorientiertes Unternehmen mit einer großen Mission: allen Menschen auf der Erde zu helfen, sich besser zu bewegen und besser zu leben. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Hyperice Vorreiter einer globalen Bewegung an der Schnittstelle von Regeneration und Wellness und hat sich auf Perkussion (Hypervolt-Produktreihe), dynamische Luftkompression (Normatec-Produktreihe), Vibration (Vyper- und Hypersphere-Produktreihen), Wärmetechnologie (Venom-Produktreihe), Kontrasttherapie (Hyperice X) sowie die Zusammenarbeit mit Nike im Bereich Hyperboot spezialisiert. Heute ist Hyperice als ganzheitliche Hochleistungs-Wellnessmarke für alle konzipiert von Spitzensportlern, Ligen und Teams bis hin zu Verbrauchern überall, die das Beste aus sich herausholen möchten, um das, was sie lieben, noch intensiver ausüben zu können. Anerkannt als eines der innovativsten Unternehmen von Fast Company und Gewinner des TIME Best Inventions Award, hat Hyperice seine Technologie und sein Know-how weltweit in Branchen wie Fitness, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Massage, Physiotherapie, Sportleistung und betriebliches Wohlbefinden eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter hyperice.com.

Über Fast Company

Fast Company ist die einzige Medienmarke, die sich voll und ganz der entscheidenden Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Innovation und Design widmet und die einflussreichsten Führungskräfte, Unternehmen und Denker zur Zukunft der Wirtschaft einbezieht. Fast Company hat seinen Hauptsitz in New York City und wird von Mansueto Ventures LLC herausgegeben, ebenso wie das Schwesterblatt Inc. Weitere Informationen finden Sie unter fastcompany.com

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