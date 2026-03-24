Nach dem Zusammenschluss von blau direkt mit der Netfonds AG und der Übernahme von MAXPOOL stellt sich die Frage, ob sich auch Marktanteile dadurch verändern werden. AssCompact schaut sich an, welche Auswirkungen die derzeitigen Entwicklungen auf die Anteile am vermittelten Geschäft der Maklerschaft haben könnten. Mit dem kürzlichen Zusammenschluss von blau direkt und der Netfonds AG unter dem Dach des Investors Warburg Pincus und der Übernahme von MAXPOOL durch die blau direkt Gruppe rückt der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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