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Dow Jones News
24.03.2026 18:33 Uhr
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XETRA-SCHLUSS/DAX in schwierigem Umfeld knapp behauptet

DJ XETRA-SCHLUSS/DAX in schwierigem Umfeld knapp behauptet

DOW JONES--Nach der Vortageserholung hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag knapp im Minus geschlossen. Zum einen stiegen die Ölpreise wieder, zum anderen kamen Zweifel über die Gespräche zwischen den Kriegsparteien Iran und USA auf, die zum Wochenstart noch gestützt hatten. Denn iranische Stellen hatten diese dementiert. Positiv wurde aber vermerkt, dass US-Präsident offenbar weiter an einem "Deal" zur Beendigung des Krieges interessiert ist. Pakistan hat sich derweil als Vermittler angeboten. Die Anleger stehen laut Vermögensverwalter QC Partners weiterhin vor der schwierigen Frage, wie lange der Krieg im Iran noch dauern werde.

Der DAX verlor 0,1 Prozent auf 22.637 Punkte. Daten aus Deutschland setzten kaum Impulse. Das Wachstum der deutschen Wirtschaft hat sich im März stärker als erwartet abgeschwächt, während der Kostendruck infolge des Nahostkrieges sprunghaft gestiegen ist. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - hielt sich aber gleichwohl im Wachstum signalisierenden Bereich.

Mit Abgaben von 4,1 Prozent führten SAP die Verliererliste im DAX an. Belastend wirkte eine Abstufung durch JP Morgan. Allerdings lagen Softwareaktien auf breiter Front schwach im Markt. Marktteilnehmer verwiesen darauf, dass das KI-Unternehmen Anthropic neue Anwendungen ankündigte und dass auch Amazon Berichten zufolge an neuen KI-Werkzeugen arbeite. Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz könnten für Disruptionen der Geschäftsmodelle von Softwareunternehmen führen, so eine seit geraumer Zeit am Markt umgehende gängige Befürchtung. Im Handel wurde zudem auf die schwer angeschlagene technische Lage der SAP-Aktie verwiesen. Im Sektor verbuchten Scout24 Abgaben von 1,9 Prozent, im TecDAX sackten Atoss Software um über 5 und Nemetschek um 4,2 Prozent ab.

Brenntag rückten dagegen nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um 7,6 Prozent vor und waren im DAX vorn. Die Aktie hatte am Vortag bereits stark zugelegt.

Continental verloren 0,4 Prozent. Zwar erwägen mehrere Beteiligungsgesellschaften, darunter Apollo Global Management und Bain Capital, laut einem Bericht Gebote für die Industriesparte von Continental. Im Handel wurde dem Bericht aber keine größere Bedeutung beigemessen. Dass verhandelt werde, sei seit längerem bekannt.

Für Bayer ging es nach einer Aktienplatzierung um 1,9 Prozent nach unten. Laut Angaben aus dem Handel sollen 8,5 Millionen Stücke angeboten worden sein, die aus dem Besitz von Inclusive Capital Partners stammten.

Der Webhosting-Anbieter Ionos hat ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 60 Millionen Euro aufgelegt. Der Kurs zog darauf um 2,4 Prozent an. 

=== 
Index     zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX       22.637  -0,1    -7,6 
DAX-Future   22.803  -0,8    -7,6 
XDAX      22.602  -0,8    -8,1 
MDAX      28.125  -0,4    -8,0 
TecDAX      3.416  -0,6    -5,5 
SDAX      16.517  0,3    -3,8 
zuletzt        +/- Ticks 
Bund-Future  125,38%   -7 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

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March 24, 2026 12:58 ET (16:58 GMT)

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