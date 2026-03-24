Die Curatis Holding AG (SIX:CURN, "Curatis") meldet für 2025 einen Umsatz von 10,8 Mio. CHF (+57 %), und die Curatis AG steigerte den Umsatz ihres Vertriebsgeschäfts organisch um 13 von 9,5 Mio. CHF auf 10,8 Mio. CHF. Das Nettoergebnis verbesserte sich von einem Verlust von 4,3 Mio. CHF im Jahr 2024 auf einen Verlust von 1,4 Mio. CHF im Jahr 2025.

Weitere Highlights

Bei einem Treffen mit der FDA im September 2025 wurde unser Entwicklungsplan für Corticorelin bestätigt. Dies ebnet Curatis den Weg für eine Zulassungseinreichung, die eine zulassungsrelevante Studie an Patienten mit peritumoralem Hirnödem (PTBE) unterstützt.

Im November 2025 nahm Curatis 1,2 Mio. CHF auf, um Corticorelin weiterzuentwickeln.

Der Kassenbestand belief sich zum Jahresende 2025 auf komfortable 1,9 Mio. CHF.

Kürzlich gab Curatis eine Lizenzvereinbarung für Corticorelin in Japan mit beträchtlichen Meilensteinzahlungen bekannt.

Geschäftsentwicklung und Finanzen

Im Jahr 2025 belief sich der Produktumsatz auf 10,3 Mio. CHF, während die Umsatzerlöse aus Dienstleistungen 0,5 Mio. CHF betrugen. Im Gesamtjahr steigerte die Curatis AG den Umsatzerlös ihres Vertriebsgeschäfts von 9,5 Mio. CHF (2024) auf 10,8 Mio. CHF (2025). Dies entspricht einem organischen Wachstum von 13 %, überwiegend getragen von Produkten aus neuen Verträgen. Das Nettoergebnis für den Berichtszeitraum lag bei einem Verlust von 1,4 Mio. CHF, verglichen mit einem Verlust von 4,3 Mio. CHF im Vorjahr. Der Kassenbestand von Curatis zum 31. Dezember 2025 betrug 1,9 Mio. CHF.

In Mio. CHF 31. Dezember 2025 31. Dezember 2024 Rev Umsatzerlös 10,8 6,9 Nettoergebnis (1,4) (4,3) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1,9 3,0 Im Jahr 2024 wurde die Curatis AG acht Monate lang konsolidiert, im Vergleich zu zwölf Monaten im Jahr 2025

Corticorelin: Wichtige Meilensteine erreicht

Ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung unseres Leitprojekts Corticorelin wurde nach einem erfolgreichen Treffen mit der FDA im September 2025 errungen. Nach der Validierung unserer klinischen Entwicklungspläne kann Curatis nun einen Zulassungsantrag einreichen, der von einer zulassungsrelevanten Studie bei Patienten mit PTBE gestützt wird. Die Phase-3-Studie wird ein adaptives Studiendesign aufweisen, das aus einem Lead-in zur Dosisoptimierung und einem Bestätigungssegment besteht.

Im März 2026 schloss Curatis mit Neupharma Co., Ltd., Tokio, einen Lizenzvertrag für Corticorelin in Japan ab. Das Team von Neupharma hat eine umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung und erfolgreichen Vermarktung von hochspezialisierten Arzneimitteln und Orphan-Medikamenten in Japan, darunter auch die Markteinführung eines Blockbuster-Produkts. Laut unserer Vereinbarung soll Corticorelin zunächst in Japan für Kinder und Jugendliche entwickelt werden. In Japan wird Neupharma eine zulassungsrelevante klinische Studie finanzieren und durchführen, um den Zulassungsantrag in Japan zu unterstützen. Curatis erhält Abschlags- und Meilensteinzahlungen für das Erreichen regulatorischer und kommerzieller Ziele in Höhe von insgesamt bis zu 83,5 Mio. CHF sowie Lizenzgebühren auf zukünftige Umsätze in Japan von bis zu 20 %.

Ausblick auf 2026: Umsatzwachstum von mehr als 25 und weitere Fortschritte bei Corticorelin

Für 2026 erwartet Curatis ein robustes Umsatzwachstum von über 25 im Vergleich zu 2025. Die Curatis Group strebt weiterhin an, im Jahr 2026 ein ausgeglichenes Geschäftsergebnis zu erzielen.

Im Zusammenhang mit Corticorelin plant unser Partner Neupharma ein Treffen mit der japanischen Zulassungsbehörde PMDA im Sommer 2026, um die für die Zulassung in Japan erforderliche Studie zu erörtern. Der Start der klinischen Studie wird für 2027 erwartet. Parallell dazu treiben wir die Vorbereitungsarbeiten für die zulassungsrelevante Phase-3-Studie zur Unterstützung der Zulassungen in den USA und Europa voran, während wir unsere weltweiten Partneraktivitäten fortsetzen.

Eine ausführlichere Darstellung der Zahlen finden Sie im Geschäftsbericht und im dazugehörigen Managementbericht, beide verfügbar auf der Curatis-Website unter www.curatis.com.

Eine Präsentation der Jahreszahlen ist nicht vorgesehen, das Unternehmen steht jedoch für Fragen zur Verfügung. Die Jahreshauptversammlung findet am 22. Mai 2026 um 14.30 Uhr in Pratteln statt.

Corticorelin C-PTBE-01

Der führende Produktkandidat von Curatis, C-PTBE-01 (Corticorelin), wird zur Behandlung von peritumoralem Hirnödem (PTBE) entwickelt. PTBE tritt im Zusammenhang mit vielen primären und metastasierten (sekundären) Hirntumoren auf, häufig in Verbindung mit Metastasen, die durch Lungenkrebs, Brustkrebs, Melanome und Darmkrebs verursacht werden. PTBE beeinträchtigt die Hirnfunktion infolge der Ansammlung extrazellulärer Flüssigkeit im Tumorumfeld und kann Symptome wie Kopfschmerzen, Erbrechen sowie neurologische Störungen wie Lähmungen, Sprachstörungen, Sehstörungen oder Veränderungen des Bewusstseinszustands verursachen. Als Standardtherapie bei PTBE werden Kortikosteroide verabreicht. Diese sind jedoch häufig mit schwerwiegenden Nebenwirkungen verbunden, darunter schwere Myopathie, gestörter Glukosestoffwechsel, Muskelabbau, abnorme Gewichtszunahme, Osteoporose, Gastritis, gastrointestinale Blutungen, Hypertonie sowie Persönlichkeitsveränderungen. Zudem können Kortikosteroide bestimmte Krebstherapien beeinträchtigen, etwa Chemotherapien oder neuere Immuntherapien, die auf eine ausreichende Funktionalität von T-Zellen setzen, welche durch Kortikosteroide eingeschränkt wird.

Corticorelin (hCRH), ein körpereigenes Polypeptid mit 41 Aminosäuren, hat präklinisch (in vivo) die Fähigkeit gezeigt, die Blut-Hirn-Schranke nach einer Störung durch den zugrunde liegenden bösartigen Tumor positiv zu beeinflussen. In zwei klinischen Studien an Patienten mit PTBE bewies Corticorelin sein Potenzial, den Steroidgebrauch maßgeblich zu reduzieren oder in einigen Fällen sogar vollständig zu ersetzen. Dies könnte die schwerwiegenden glukokortikoidbedingten Nebenwirkungen verringern oder vermeiden und so die Lebensqualität verbessern. Basierend auf einer umfassenden epidemiologischen Marktanalyse ab 2025 schätzt Curatis die Zahl der Patienten mit PTBE im Zusammenhang mit primären und metastasierten Hirntumoren auf über 150.000 Patienten in den USA und auf etwa 500.000 weltweit. Das geschätzte Marktpotenzial für Corticorelin liegt daher bei über 1 Mrd. USD pro Jahr. Corticorelin ist ein Prüfpräparat, das weder in den USA noch außerhalb der USA für die therapeutische Anwendung zugelassen ist.

Über Curatis:

Die Curatis Holding AG ist ein börsennotiertes Unternehmen (CURN.SW), das auf die Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln für seltene und sehr seltene Krankheiten spezialisiert ist. Curatis besitzt ein Portfolio von mehr als 40 vermarkteten Produkten sowie eine Pipeline von Orphan- und Spezialprodukten. Weitere Informationen auf www.curatis.com.

Haftungsausschluss:

Die in dieser Medienmitteilung und in den hier angegebenen Links zu unserer Website enthaltenen Informationen sind nicht für die Verwendung in Ländern oder Gerichtsbarkeiten oder durch Personen bestimmt, in denen eine solche Verwendung einen Gesetzesverstoß darstellen würde. Wenn dies auf Sie zutrifft, sind Sie nicht berechtigt, auf diese Informationen zuzugreifen oder sie zu nutzen.

Diese Medienmitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", die auf unseren derzeitigen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über uns und unsere Branche beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, ohne Einschränkung, jede Aussage, die zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften vorhersagt, prognostiziert, andeutet oder impliziert, und können die Worte "können", "werden", "sollten", "fortsetzen", "glauben", "antizipieren", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "projizieren", "planen", "werden wahrscheinlich fortsetzen", "werden wahrscheinlich resultieren", oder Worte oder Phrasen mit ähnlicher Bedeutung enthalten. Auf solche Aussagen sollte kein übermäßiges Vertrauen gesetzt werden, da zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich, ohne Einschränkung, wirtschaftlicher, wettbewerbsbezogener, staatlicher und technologischer Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Curatis Group liegen und die dazu führen können, dass das Geschäft, die Strategie oder die tatsächlichen Ergebnisse von Curatis wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen (oder von den Ergebnissen der Vergangenheit) abweichen. Für alle Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, verweisen wir auf die Risikofaktoren, die in unserem Börsenzulassungsprospekt in Verbindung mit dem Unternehmenszusammenschluss enthalten sind. Die Curatis Group übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es um neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus sollte beachtet werden, dass vergangene Leistungen keinen Hinweis auf zukünftige Leistungen darstellen. Personen, die eine Beratung benötigen, sollten sich an einen unabhängigen Berater wenden.

Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Medienmitteilung ist weder ein Prospekt im Sinne des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes noch ein Prospekt im Sinne anderer anwendbarer Gesetze.

Einige Finanzinformationen in dieser Medienmitteilung wurden gerundet. Daher können die in dieser Medienmitteilung als Summen ausgewiesenen Zahlen geringfügig von der exakten arithmetischen Summe der vorangestellten Zahlen abweichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260323980705/de/

Contacts:

Patrick Ramsauer

CFO Curatis

Telefon: +41 61 927 8777

ir@curatis.com