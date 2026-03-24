Die KI-Anwendung "OpenClaw" treibt die Nachfrage nach einem Apple-Gerät in die Höhe, das bisher nicht im Fokus stand. Der Konzern wurde davon selbst überrascht - und kann zum Teil nicht liefern. Was das für die Apple-Aktie und für seine Lieferanten bedeutet. Die Börse liebt einfache Kausalketten: neue Software, neue Nachfrage, neue Engpässe. Genau so liest sich die Story von "Open Claw", einer KI-Software, die von dem Österreicher Peter Steinberger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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