In der neuen Folge von "eMobility Insights" zieht Winfried Hermann nach 15 Jahren als Verkehrsminister in Baden-Württemberg eine persönliche und politische Bilanz. Im Gespräch geht es um Fortschritte und Rückschläge der Verkehrswende - und um die Frage, wie Deutschland den Wandel zur klimafreundlichen Mobilität künftig meistern kann. ++ Diesen Pod finden Sie auch bei Spotify, Apple, Amazon Music und YouTube. ++Zum Abschied wird es noch einmal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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